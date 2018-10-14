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В самолет Меган Маркл и принца Гарри ударила молния

Комментариев: 1
Меган Маркл и принц Гарри летели в Амстердам на частном самолете, в который неожиданно ударила молния.
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
GettyImages

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В частный самолет, на борту которого находились супруги принц Гарри и Меган Маркл, ударила молния. По информации издания The Mirror самолет благополучно приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол, а герцог и герцогиня Сассекские не пострадали.

В самолет Меган Маркл и принца Гарри ударила молния
В самолет Меган Маркл и принца Гарри ударила молния
GettyImages

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Известно, что Меган и Гарри летели в Амстердам на самолете бизнес-класса Dassault Falcon 7X, когда в переднюю часть лайнера попала молния. Через фюзеляж самолета прошел разряд напряжением в 30 миллионов вольт. После приземления самолета специалисты провели ремонт и проверку системы безопасности. Для обратного рейса королевской семье предоставили другой лайнер, который прислали из Стокгольма.

Герцог и герцогиня Сассекские
Герцог и герцогиня Сассекские
GettyImages

Напомним, что на днях Виндзорском замке состоялась еще одна королевская свадьба. Внучка Елизаветы II принцесса Йоркская Евгения вышла замуж за представителя бренда текилы и бывшего менеджера популярного ночного клуба Mahiki Джека Бруксбэнка.

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Теги: Меган Маркл, принц Гарри, самолет, Амстердам
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  14.10.2018, 16:08
Оценка:  0
гость
Вах, они так горячо трахались, что притянули молнию, у Меган просто огненная пиздень!
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