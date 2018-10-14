В самолет Меган Маркл и принца Гарри ударила молния
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В частный самолет, на борту которого находились супруги принц Гарри и Меган Маркл, ударила молния. По информации издания The Mirror самолет благополучно приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол, а герцог и герцогиня Сассекские не пострадали.
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Известно, что Меган и Гарри летели в Амстердам на самолете бизнес-класса Dassault Falcon 7X, когда в переднюю часть лайнера попала молния. Через фюзеляж самолета прошел разряд напряжением в 30 миллионов вольт. После приземления самолета специалисты провели ремонт и проверку системы безопасности. Для обратного рейса королевской семье предоставили другой лайнер, который прислали из Стокгольма.
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