Меган Маркл и принц Гарри летели в Амстердам на частном самолете, в который неожиданно ударила молния.

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В частный самолет, на борту которого находились супруги принц Гарри и Меган Маркл, ударила молния. По информации издания The Mirror самолет благополучно приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол, а герцог и герцогиня Сассекские не пострадали.

В самолет Меган Маркл и принца Гарри ударила молния GettyImages

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Известно, что Меган и Гарри летели в Амстердам на самолете бизнес-класса Dassault Falcon 7X, когда в переднюю часть лайнера попала молния. Через фюзеляж самолета прошел разряд напряжением в 30 миллионов вольт. После приземления самолета специалисты провели ремонт и проверку системы безопасности. Для обратного рейса королевской семье предоставили другой лайнер, который прислали из Стокгольма.

Герцог и герцогиня Сассекские GettyImages

Напомним, что на днях Виндзорском замке состоялась еще одна королевская свадьба. Внучка Елизаветы II принцесса Йоркская Евгения вышла замуж за представителя бренда текилы и бывшего менеджера популярного ночного клуба Mahiki Джека Бруксбэнка.