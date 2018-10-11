"Крашусь как енот и вешу 55 кг", - Маша Ефросинина показала, как выглядела в 15 лет

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась c подписчиками в Instagram архивным снимком.

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Популярная украинская ведущая, мама и экс-участница шоу “Танці з зірками 2018“ Маша Ефросинина опубликовала в своем микроблоге архивное фото. На снимке будущей звезде телевидения всего 15, она полна надежд и мечтаний.

Здесь мне 15 лет. Я крашусь как енот, вешу 55 кг.; влюблена в самого красивого мальчика в школе; солирую в самодеятельных постановках; у меня по всем предметам «отлично», и спасает от всеобщего позора только «неуд» по поведению... В общем, всё зашибись у меня тут! - подписала снимок Ефросинина.

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Она также поделилась трогательной историей о том, как чуть не бросила столичный университет и не уехала домой в Симферополь.

И вот здесь я ещё не знаю, что через каких-то три года буду лежать в киевской больнице с перспективой операции и весом 76 кг. И с надеждой, что меня проведает хоть кто-то из моих студенческих приятелей . А внутри будет удушливое ощущение, что я полное ни кому не нужное ничтожество... Рядом, как всегда, только мама! Моя любимая, нежная мамочка... Она произносит: «Доченька, ну, пора признать, столица не для тебя! Не выживешь ты здесь, это жестокий и сложный мир, особенно для провинциалок! Поехали домой, в Симферополе тебя возьмут в любой ВУЗ, да и мы всегда рядом, - продолжила Мария.

Стоит отметить, что воодушевляющий пост ведущая посвятила Международному дню девочек, о котором мы писали в этом материале.

Ранее актриса Тесса Томпсон поделилась кадром из новых “Людей в черном“.