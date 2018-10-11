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"Крашусь как енот и вешу 55 кг", - Маша Ефросинина показала, как выглядела в 15 лет

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась c подписчиками в Instagram архивным снимком.
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
instagram.com/mashaefrosinina/

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Популярная украинская ведущая, мама и экс-участница шоу “Танці з зірками 2018“ Маша Ефросинина опубликовала в своем микроблоге архивное фото. На снимке будущей звезде телевидения всего 15, она полна надежд и мечтаний.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здесь мне 15 лет. Я крашусь,как енот, вешу 55 кг.; влюблена в самого красивого мальчика в школе; солирую в самодеятельных постановках; у меня по всем предметам «отлично», и спасает от всеобщего позора только «неуд» по поведению... В общем, всё зашибись у меня тут! И вот здесь я ещё не знаю, что через каких-то три года буду лежать в киевской больнице с перспективой операции и весом 76 кг. И с надеждой, что меня проведает хоть кто-то из моих студенческих приятелей . А внутри будет удушливое ощущение, что я полное ни кому не нужное ничтожество... Рядом, как всегда, только мама! Моя любимая, нежная мамочка... Она произносит: «Доченька, ну, пора признать, столица не для тебя! Не выживешь ты здесь, это жестокий и сложный мир, особенно для провинциалок! Поехали домой, в Симферополе тебя возьмут в любой ВУЗ, да и мы всегда рядом» И я сдаюсь. Остаётся доучиться несколько месяцев до конца второго курса , сдать экзамен и переводиться из университета им.Шевченко в крымский универ. Решение принято. Буквально за месяц до окончания учёбы, в холле желтого корпуса мне попадается на глаза объявление о наборе на конкурс «Мисс Университет». Промолчу о том, что я никогда не принимала участие в конкурсах, скажу лишь, что мое отражение в зеркале тут же закричало: «Мань, где ты и где мисс университет вообще? Глазёны-то раскрой!» Так я решила поучаствовать- все равно друзей нет, личной жизни ноль! Что я теряю? Ну разве что остатки самооценки:) Психанула, и пошла! Конкурс я выиграла, хотя в тот год я добилась даже отмены выхода в бикини - до такой степени опозориться я уже не могла себе позволить:)На том конкурсе я знакомлюсь с Валерией, помощником режиссера! И она предлагает мне подработку администратором на первом национальном Канале в программе «Счастливый Звонок». Администратором я не поработала ни дня- меня сразу поставили соведущей к Юре Горбунову и Оле Бурой .. Ну, а дальше вы все знаете:) Сегодня Международный День Девочек! И я хочу, чтобы каждая девочка и ее мама, читая мою историю, всегда помнила, что можно сдаться , а можно сделать что-то неожиданное для себя, и тем самым лихо поменять сценарий жизни! Верьте в себя,мои девочки! #ДеньДівчаток #СИЛАдівчаток #GirlFORCE

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Здесь мне 15 лет. Я крашусь как енот, вешу 55 кг.; влюблена в самого красивого мальчика в школе; солирую в самодеятельных постановках; у меня по всем предметам «отлично», и спасает от всеобщего позора только «неуд» по поведению... В общем, всё зашибись у меня тут! - подписала снимок Ефросинина.

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Она также поделилась трогательной историей о том, как чуть не бросила столичный университет и не уехала домой в Симферополь.

И вот здесь я ещё не знаю, что через каких-то три года буду лежать в киевской больнице с перспективой операции и весом 76 кг. И с надеждой, что меня проведает хоть кто-то из моих студенческих приятелей . А внутри будет удушливое ощущение, что я полное ни кому не нужное ничтожество... Рядом, как всегда, только мама! Моя любимая, нежная мамочка... Она произносит: «Доченька, ну, пора признать, столица не для тебя! Не выживешь ты здесь, это жестокий и сложный мир, особенно для провинциалок! Поехали домой, в Симферополе тебя возьмут в любой ВУЗ, да и мы всегда рядом, - продолжила Мария.

Стоит отметить, что воодушевляющий пост ведущая посвятила Международному дню девочек, о котором мы писали в этом материале

Ранее актриса Тесса Томпсон поделилась кадром из новых “Людей в черном“.

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Теги: Маша Ефросинина, фото, шоу-биз
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.10.2018, 20:26
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гость
кому надо эта мегера неудачница????
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