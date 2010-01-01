Участие в вокальном шоу "Х-Фактор" подарило многим исполнителям путевку в счастливую жизнь и помогло в творческой реализации.

При безумном количестве современных артистов в наше время не так-то просто стать по-настоящему популярным исполнителем. Теперь слушателя непросто удивить как звуком, так и картинкой, поэтому приходится лезть из кожи вон, чтобы обратить на себя внимание.

Некоторые также пробуют свои силы в разнообразных талант-шоу - “Україна має талант“, “Голос країни“, “Голос. Діти“ и других. Однако одним из самых популярных вокальных проектов в Украине является “Х-Фактор“.

Ivona предлагает вспомнить, кому из участников разных сезонов этого шоу удалось добиться профессиональных высот и войти в историю музыки - украинской и не только.

MONATIK (1 сезон)

MONATIK instagram.com/monatik_official/

Самым успешным и ярким выпускником шоу “Х-Фактор” без преувеличения можно назвать Диму Монатика, который является настоящим мультиартистом - он не только поет, но и сам пишет песни, а также потрясающе танцует.

В 2010 году парень стал участником первого сезона “Х-Фактора”, где выступал в дуэте с Иваном Сафаровым.

Дима занял всего лишь 9 место, однако это не помешало ему построить головокружительную карьеру. Ответь честно - кого еще из участников 1 сезона “Х-Фактора” ты помнишь?

После участия в проекте Монатик начал писать песни для популярных исполнителей, самой известной среди которых является “40 градусов”, спетая Светланой Лободой. Трудно поверить, что такую чувственную и женственную песню написал мужчина, однако Дима объяснил, как ему удалось создать такой хит:

Как написать “женскую песню“? А нужно просто задать себе, как мужчине, вопрос: что бы ты хотел услышать из уст женщины? Вот я задумался - и все получилось!

Читай также: MONATIK трогательно поздравил жену с днем рождения

В 2016 году Монатик выпустил альбом “Звучит”, песни из которого буквально “играли из каждого утюга”. “Кружит”, “Мокрая”, “Выходной”, “Вечность”... Сложно найти людей, которые хоть раз не слышали зажигательные хиты талантливого артиста.

Кстати, с английской версией песни “Кружит” Дима даже открывал первый полуфинал международного песенного конкурса “Евровидение”, который в 2017 году проходил в Киеве, собрав безумное количество положительных отзывов, в том числе и от зрителей из других стран. Его даже назвали “украинским Джастином Тимберлейком” (между прочим, это один из любимых исполнителей Монатика).

Читай также: MONATIK и Надя Дорофеева выпустили яркий клип на песню “Глубоко...“

В том же году мультиартисту удалось собрать полный Дворец спорта с грандиозным полуторачасовым шоу “Vitamin D”. Более того, именно с этим концертом Дима победил в номинации “Лучшее концертное шоу” престижной премии YUNA.

Сейчас каждая песня, выпущенная Монатиком, автоматически становится хитом и моментально попадает на первые строчки разнообразных чартов.

Кроме того, он является судьей проектов “Голос.Діти” (именно его подопечная Данелия Тулешова победила в 4 сезоне шоу) и “Танці з зірками”. Артист постоянно гастролирует и собирает аншлаги по всему миру. А уже в 2019 году состоится уникальное шоу MONATIK на киевском НСК “Олимпийский”. Может, он и соберет меньше людей, чем культовые “Океан Ельзи”, для которых эта площадка стала уже привычной, но мы искренне уверены, что его шоу будет невероятно ярким и незабываемым (поверь, во Дворце спорта было чем впечатлиться).

MELOVIN (6 сезон)

MELOVIN instagram.com/melovin_official

На “Х-Фактор” Костя Бочаров (а именно так зовут артиста) пришел в 18 лет. Несмотря на столь юный возраст, парню хватило харизмы, таланта и упорства, чтобы дойти до суперфинала, ни разу не попав в номинацию.

После победы в шоу MELOVIN ненадолго пропал с радаров СМИ, однако в 2017 громко ворвался на Национальный отбор на “Евровидение”. Костя с песней “Wonder” получил наибольшую поддержку от зрителей, однако судьи с ними не согласились. Тогда Украину на конкурсе представила группа O.Torvald, однако именно “Wonder” стала хитом и лидером многих музыкальных чартов.

Уже в 2018 году MELOVIN удалось уверенно обойти всех соперников и выбороть право поехать на “Евровидение” от Украины. При чем певца поддержали не только сумасшедшая армия фанатов, но и члены жюри.

Читай также: MELOVIN: «Очень хочется, чтобы весь мир узнал об украинской музыке»

В Европе выступление MELOVIN оценили достаточно высоко - парень занял 7-е место только по зрительскому голосованию. А его визитное видео признали лучшим на “Евровидении-2018”. Однако из-за заниженных баллов от национальных жюри стран-участниц в итоге Костя оказался лишь на 17-м месте.

По возвращению в Украину MELOVIN решился на кардинальные перемены - он объявил об окончании эры “поющего Дракулы“ в своей карьере и начал новый этап. Певец выпустил танцевальную песню “That’s your role”, которая уже попала в чарт хит-парада французской радиостанции.

Сейчас Костя активно работает над альбомом OCTOPUS, которым вскоре порадует своих многочисленных поклонников.



KAZKA (8 сезон)

KAZKA пресс-служба

Самой успешной группой-“выпускником“ “Х-Фактора“ однозначно является KAZKA. На проект ребята (тогда Саша и Никита еще выступали дуэтом) пришли со своей уже раскрученной песней “Свята“ и, как говорится, “порвали“ и судей, и зрителей. Еще до появления коллектива на экранах многие напевали строчки “Ой, мамо, на свята я не була свята“, однако понятия не имели, кто исполняет этот трек. После своеобразного каминг-аута участников KAZKA тут же назвали главным открытием восьмого сезона “Х-Фактора“.

Несмотря на то, что коллектив покинул шоу в 5-м эфире, им удалось “выстрелить“ и начать ошеломляющую музыкальную карьеру. Всего за год существования KAZKA уже получила ряд престижных премий: “Открытие года-2017“ по версии музыкальной премии YUNA, “Дебют года-2017“ по версии музыкального издания Karabas Live, “Нові імена“ по версии “Золота Жар-Птиця“, “Краща пісня поп-гурту“ (“Свята“) и “Кращий дебют“ по версии Країна ФМ.

В начале 2018 года группа приняла участие в Нацотборе на “Евровидение“, где стало известно, что в коллективе появился третий участник Дима, который играет на духовых инструментах.

Читай также: KAZKA презентовала долгожданный клип на “Плакала“

Но настоящий прорыв ждал ребят впереди. В апреле KAZKA презентовала дебютный альбом KARMA, который моментально покорил сердца слушателей.

Группе удалось то, чего не удавалось еще ни одному артисту за времена независимости Украины: их песня “Плакала“ стала первым украиноязычным хитом в топе чарта YouTube. Менее чем за полгода композиция собрала рекордных 50 миллионов прослушиваний лишь на этом ресурсе. Песня долгое время возглавляла всевозможные чарты Украины, России, Болгарии, Молдавии. Более того, “Плакала“ до сих пор находится в топ-20 мирового (!!!) чарта Shazam.

Сейчас участники коллектива находятся в своем первом гастрольном туре, тем временем их песни продолжают набирать популярности.

Alina Pash (6 сезон)

Alina Pash instagram.com/alinapash

В 2015 году Alina Pash заняла третье место в “Х-Факторе“, проиграв Богдану Совыку и вышеупомянутому MELOVIN (кстати, на проекте они дружили и даже вместе делали разные “подлянки“ другим участникам шоу).

После участия в “Х-Факторе“ Алина несколько лет не появлялась на экранах, но в апреле 2018 года девушка громко и уверенно заявила о себе. Alina Pash презентовала дебютный сингл под названием “Бітанґа“.

Дебют артистки пришелся по душе не только слушателям, но и многим звездам украинского шоу-бизнеса.

А совсем недавно Алина выпустила второй сингл под названием OINAGORI. В нем певица читает забористые куплеты с автотюном по мотивам украинской народной песни “Ой на горі два дубки“.

Севак Ханагян (7 сезон)

Севак Ханагян instagram.com/sevak_khanagyan

Еще одним победителем “Х-Фактора“, который принимал участие в “Евровидении-2018“, стал победитель 7 сезона Севак Ханагян. Триумф в украинском проекте сделал артиста популярным не только в родной Армении, но и за ее пределами.

Читай также: Севак Ханагян о группе Detach: Я думал, что они выиграют

По возвращению на родину Севак стал членом жюри армянского “Голоса страны“, получил награду “Песня года“, а в 2018 году победил на местном Нацотборе на “Евровидение“. Как эксперты, так и зрители отдали Хаганяну наивысший балл — 12.

На конкурсе Севак исполнил песню “Qami“ и стал первым представителем своей страны, который спел композицию полностью на армянском языке. К сожалению, в первом полуфинале Ханагян занял лишь 15 место и не смог попасть в финал “Евровидения“.

Напомним, недавно MELOVIN рассказал о своей личной жизни. Откровенное признание певца читай здесь.