День рождения Сергея Жадана: лучшие песни на стихи великого поэта
Сегодня, 23 августа, украинскому прозаику и поэту, эссеисту и переводчику Сергею Жадану исполнилось 45 лет.
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Его называют одним из лучших литераторов Украины: Жадан умеет быть “своим“ как для простой, так и образованной аудитории. Особую похвалу и поддержку получил его роман “Ворошиловград“, который даже был назван манифестом целого поколения.
Кроме того, Сергей Жадан широко известен как поэт, многие его стихи были положены на музыку. В честь дня рождения великого литератора Ivona предлагает вспомнить лучшие из таких песен.
- Kozak System - Коли вона
- Плач Єремії - Пластунка N
- BRUTTO - “Середні віки“
- Kozak System - Сніг
- Калєкція - Вона ще не виросла
- Мертвий півень - Переваги окупаційного режиму
- Оркестр Че - Час працює на мене
- Лінія Маннергейма - Де твоя лінія?
Кроме того, у Сергея Жадана есть свой музыкальный проект - поэт выступает с группой “Собаки в космосі“. Вот некоторые из их песен:
Напомним, ранее Жадан собрал на аукционе в Харькове 985 тыс. грн для фронтовых медиков.
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