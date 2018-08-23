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День рождения Сергея Жадана: лучшие песни на стихи великого поэта

Комментариев: 6
23 августа украинский писатель Сергей Жадан отмечает юбилей.
День рождения Сергея Жадана: лучшие песни на стихи великого поэта
День рождения Сергея Жадана: лучшие песни на стихи великого поэта
facebook.com/serhiy.zhadan

Сегодня, 23 августа, украинскому прозаику и поэту, эссеисту и переводчику Сергею Жадану исполнилось 45 лет.

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Его называют одним из лучших литераторов Украины: Жадан умеет быть “своим“ как для простой, так и образованной аудитории. Особую похвалу и поддержку получил его роман “Ворошиловград“, который даже был назван манифестом целого поколения.

Кроме того, Сергей Жадан широко известен как поэт, многие его стихи были положены на музыку. В честь дня рождения великого литератора Ivona предлагает вспомнить лучшие из таких песен.

  • Kozak System - Коли вона

  • Плач Єремії - Пластунка N

  • BRUTTO - “Середні віки“

  • Kozak System - Сніг

  • Калєкція - Вона ще не виросла

  • Мертвий півень - Переваги окупаційного режиму

  • Оркестр Че - Час працює на мене

  • Лінія Маннергейма - Де твоя лінія?

Кроме того, у Сергея Жадана есть свой музыкальный проект - поэт выступает с группой “Собаки в космосі“. Вот некоторые из их песен:

Напомним, ранее Жадан собрал на аукционе в Харькове 985 тыс. грн для фронтовых медиков.

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Теги: Сергей Жадан
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Комментариев (6)
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Nikolas_Adver    23.08.2019, 11:23
Оценка:  0
Nikolas_Adver
жадан и собаки)))))) больше ничего не добавишь)))))
pусский  (аноним)  24.08.2018, 10:54
Оценка:  +1
pусский
Я блеванул!
гость  (аноним)  24.08.2018, 04:22
Оценка:  +1
гость
Он не великий поэт, а великий придворный жополиз ! Так вылизывает, так вылизывает...
гость  (аноним)  23.08.2018, 22:09
Оценка:  0
гость
крутой тип. с ДР его. Патриот.
гость  (аноним)  23.08.2018, 21:52
Оценка:  +1
гость
великого? хаха вы чего??
Пролисок    23.08.2018, 18:09
Оценка:  +1
Пролисок
Великий???) Великим можно стать только после смерти,в памяти ,любви и признании потомков.
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