День рождения Сергея Жадана: лучшие песни на стихи великого поэта

23 августа украинский писатель Сергей Жадан отмечает юбилей.

Сегодня, 23 августа, украинскому прозаику и поэту, эссеисту и переводчику Сергею Жадану исполнилось 45 лет.

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Его называют одним из лучших литераторов Украины: Жадан умеет быть “своим“ как для простой, так и образованной аудитории. Особую похвалу и поддержку получил его роман “Ворошиловград“, который даже был назван манифестом целого поколения.

Кроме того, Сергей Жадан широко известен как поэт, многие его стихи были положены на музыку. В честь дня рождения великого литератора Ivona предлагает вспомнить лучшие из таких песен.

Kozak System - Коли вона

Плач Єремії - Пластунка N

BRUTTO - “Середні віки“

Kozak System - Сніг

Калєкція - Вона ще не виросла

Мертвий півень - Переваги окупаційного режиму

Оркестр Че - Час працює на мене

Лінія Маннергейма - Де твоя лінія?

Кроме того, у Сергея Жадана есть свой музыкальный проект - поэт выступает с группой “Собаки в космосі“. Вот некоторые из их песен:

Напомним, ранее Жадан собрал на аукционе в Харькове 985 тыс. грн для фронтовых медиков.