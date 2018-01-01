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Умерла звезда фильма "Крестный отец"

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На 88-м году жизни умерла актриса Моргана Кинг.
Умерла Моргана Кинг (слева)
Умерла Моргана Кинг (слева)
кадр из фильма "Крестный отец"

Умерла 87-летняя актриса Моргана Кинг, сыгравшая Кармелу Корлеоне в фильме "Крестный отец".

Она скончалась еще 22 марта, однако известно об этом стало лишь сейчас. О смерти актрисы написал ее приятель Джон Хоглунд в социальной сети Facebook. 

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Звезда умерла в городе Палм-Спрингс в Калифорнии. Женщина страдала тяжелой формой онкологии — лимфомы, с которой боролась последние годы. 

В фильме Фрэнсиса Кополлы "Крестный отец" Моргана сыграла жену Дона Корлеоне Кармелу. В кинокартине 1972 года она появляется танцующей с Марлоном Брандо и поющей традиционную неаполитанскую песню Luna mezz' 'o mare.

В сиквеле 1974 года актриса отказалась фотографироваться в гробу, тогда за нее туда легла мама Кополлы — Италия. 

Напомним, ранее создатель саги "Песнь льда и пламени", по мотивам которой снят сериал "Игра престолов", Джордж Мартин объяснил, почему убивает главных героев.
 

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Теги: Крестный отец, Моргана Кинг, новости, шоу-биз
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