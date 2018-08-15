Даша Астафьева получила титул самой красивой певицы от конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2018".

Во вторник, 14 августа, Даша Астафьева выступила в рамках 12-го конкурса красоты “Мисс Украина Вселенная 2018“, который проходил в Fairmont Grand Hotel.

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На конкурсе певица исполнила свои песни “Аста Ла Виста“ и “Самое Главное“, на ремикс которой недавно представила видео.

После выступления Дашу Астафьеву наградили титулом самой красивой певицы по решению национального комитета “Мисс Украина Вселенная“.

Дашу Астафьеву назвали самой красивой певицей Julia Weber

Напомним, победительницей конкурса “Мисс Украина Вселенная 2018“ стала Карина Жосан. Как выглядит девушка, смотрите здесь.