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"Давно мечтал": MELOVIN решился на перемены во внешности

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Украинский певец и представитель Украины на "Евровидении-2018" MELOVIN показал, как изменил внешность.
MELOVIN решился на перемены во внешности
MELOVIN решился на перемены во внешности
instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN решился на перемены во внешности - певец пробил нос.

Как признался сам артист в социальной сети Instagram, пирсинг в носу был его давней мечтой:

Да. Настоящая. Давно мечтал. И это не последнее изменение в моей внешности, которое вас ждет. Я люблю жить по-настоящему!

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Таким образом MELOVIN подписал видео, на котором запечатлена процедура пирсинга.

Вот как теперь выглядит артист:

Напомним, украинская певица Тина Кароль показала повзрослевшего сына.

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Теги: MELOVIN, новости, видео, фото, шоу-биз
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