"Давно мечтал": MELOVIN решился на перемены во внешности
Украинский певец и представитель Украины на "Евровидении-2018" MELOVIN показал, как изменил внешность.
Украинский певец MELOVIN решился на перемены во внешности - певец пробил нос.
Как признался сам артист в социальной сети Instagram, пирсинг в носу был его давней мечтой:
Да. Настоящая. Давно мечтал. И это не последнее изменение в моей внешности, которое вас ждет. Я люблю жить по-настоящему!
Читай также: Визитка MELOVIN'a стала лучшей на “Евровидении-2018“
Таким образом MELOVIN подписал видео, на котором запечатлена процедура пирсинга.
Вот как теперь выглядит артист:
Напомним, украинская певица Тина Кароль показала повзрослевшего сына.
Полная версия правил