"Давно мечтал": MELOVIN решился на перемены во внешности

Украинский певец и представитель Украины на "Евровидении-2018" MELOVIN показал, как изменил внешность.

MELOVIN решился на перемены во внешности instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN решился на перемены во внешности - певец пробил нос.

Как признался сам артист в социальной сети Instagram, пирсинг в носу был его давней мечтой:

Да. Настоящая. Давно мечтал. И это не последнее изменение в моей внешности, которое вас ждет. Я люблю жить по-настоящему!

Читай также: Визитка MELOVIN'a стала лучшей на “Евровидении-2018“

Таким образом MELOVIN подписал видео, на котором запечатлена процедура пирсинга.

Вот как теперь выглядит артист:

Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official) 15 Сер 2018 р. о 4:03 PDT

Напомним, украинская певица Тина Кароль показала повзрослевшего сына.