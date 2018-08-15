Оля Полякова впечатлила фигурой в бикини
Украинская певица Оля Полякова показала, как проводит время в Одессе.
Исполнительница Оля Полякова показала стройную фигуру в бикини.
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Фотографию, на которой артистка запечатлена во время отдыха на яхте в Одессе, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте:
Одесса как обычно. Поехали с подружками)
Подписчиков Поляковой восхитила ее фигура, особенно длинные ноги артистки:
Эх.. какие ноги... Завидую белой завистью с моим 166 см; Богинька; Это ж сколько тренировок эти ножки выдержали. Зато как красиво...
Напомним, ранее украинская певица Настя Каменских восхитила стройным телом в купальнике.
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