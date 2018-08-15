Оля Полякова впечатлила фигурой в бикини

Украинская певица Оля Полякова показала, как проводит время в Одессе.

Исполнительница Оля Полякова показала стройную фигуру в бикини.

Читай также: Оля Полякова поделилась архивными фото с мамой

Фотографию, на которой артистка запечатлена во время отдыха на яхте в Одессе, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте:

Одесса как обычно. Поехали с подружками)

Подписчиков Поляковой восхитила ее фигура, особенно длинные ноги артистки:

Эх.. какие ноги... Завидую белой завистью с моим 166 см; Богинька; Это ж сколько тренировок эти ножки выдержали. Зато как красиво...

Напомним, ранее украинская певица Настя Каменских восхитила стройным телом в купальнике.