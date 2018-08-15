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Оля Полякова впечатлила фигурой в бикини

Комментариев: 5
Украинская певица Оля Полякова показала, как проводит время в Одессе.
Оля Полякова впечатлила фигурой в бикини
Оля Полякова впечатлила фигурой в бикини
instagram.com/polyakovamusic

Исполнительница Оля Полякова показала стройную фигуру в бикини.

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Фотографию, на которой артистка запечатлена во время отдыха на яхте в Одессе, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте:

Одесса как обычно. Поехали с подружками)

 

Одесса как обычно😜 поехали с подружками)))

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Подписчиков Поляковой восхитила ее фигура, особенно длинные ноги артистки:

Эх.. какие ноги... Завидую белой завистью с моим 166 см; Богинька; Это ж сколько тренировок эти ножки выдержали. Зато как красиво...

 

Напомним, ранее украинская певица Настя Каменских восхитила стройным телом в купальнике.

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Теги: Оля Полякова, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (5)
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Осталось 600 символов
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weatнered    15.08.2018, 18:13
Оценка:  0
weatнered
Нихренасе у подружки которая снимамает волосатые ноги! Ди чорт с ником русский опарыш обосранный гыыыыыы
pусский  (аноним)  15.08.2018, 18:03
Оценка:  0
pусский
Вы все пидapaсы, сосите мой победоносный хyй!
гость  (аноним)  15.08.2018, 17:54
Оценка:  0
гость
есть украинская пословица : дурень думкою радие
pусский  (аноним)  15.08.2018, 17:12
Оценка:  -1
pусский
Одесса- русский город, там мы и выебем Ольку Полякову промеж длинных ляжек! Слава великой России, никто не остановит наши победоносные войска, в Крыму спросите!
colavova    15.08.2018, 17:51
Оценка:  0
colavova
Гы-гы, спросим
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