"Танці з зірками 2018": Хамайко заинтриговала последним участником
Сегодня ведущая "Сніданку. Вихідний" Валентина Хамайко опубликовала свой ответ на вызов от Павла Зиброва.
Будущая мама опубликовала видео в социальных сетях, где сообщила, что не будет принимать участие в танцевальном проекте, но дала обещание подписчикам смотреть прямые эфиры "Танців з зірками" вместе с малышом и подтанцовывать участникам дома. Валентина заинтриговала поклонников проекта, не передав эстафету никому из звезд. Таким образом, имя 14 звездного участника все еще остается тайной.
....саме так!!!! Ніч роздумів ... Вчора Ви бачили, я отримала естафету від @pavlo_zibrov той самий #танціззіркамиchallenge про який багато хто мріє✨ думок і вагань було багато. Шлю Вам цілунки💋і дякую за підтримку! Рішення прийнято! @ksenya_litvinova74 знову хочу танцювати 💃🏻🤰🏻💃🏻#валентинахамайко #сніданоквихідний https://www.instagram.com/.pavlo_zibrov https://www.instagram.com/.tanci1plus1 https://www.instagram.com/.1plus1_ua
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Кто же станет последним участником нового сезона "Танців з зірками", зрители телеканала "1+1" узнают в скором времени.
Уже приняли вызов #танціззіркамиchallenge грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист и тренер «Лиги смеха» Игорь Ласточкин, солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская, актер Павел Вишняков, украино-боливийская певица Michelle Andradе, ресторатор Николай Тищенко, певица Злата Огневич, телеведущие Леся Никитюк, Оксана Марченко, певец и диджей Павел Зибров.
Напомним, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете. Также стало известно, что в качестве танцора нового сезона "Танців з зірками" выступит финалист американских Dancing with the stars и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин.
По правилам проекта, профессиональные танцоры составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер "Голосу.Діти" MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов.
Премьера нового сезона легендарного обновленного проекта "Танці з зірками" состоится 26 августа в 21:00 на телеканале "1+1".
Валентина Хамайко – модель, актриса, ведущая "Сніданку. Вихідний" и рубрики "Солодка неділя" на телеканале "1+1", мама троих детей, которая, как известно, ждет появления четвертого ребенка. Совсем недавно она стала автором кулинарной книги с рецептами.
Напомним, ранее голливудская актриса с украинскими корнями Милла Йовович позировала для культового глянца без бюстгальтера. Посмотреть пикантные снимки можно здесь.
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