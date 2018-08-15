"Танці з зірками 2018": Хамайко заинтриговала последним участником

Подходит к финалу #танціззіркамиchallenge, звездная эстафета участников нового сезона проекта "Танці з зірками" на "1+1".

Сегодня ведущая "Сніданку. Вихідний" Валентина Хамайко опубликовала свой ответ на вызов от Павла Зиброва.

Будущая мама опубликовала видео в социальных сетях, где сообщила, что не будет принимать участие в танцевальном проекте, но дала обещание подписчикам смотреть прямые эфиры "Танців з зірками" вместе с малышом и подтанцовывать участникам дома. Валентина заинтриговала поклонников проекта, не передав эстафету никому из звезд. Таким образом, имя 14 звездного участника все еще остается тайной.

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Кто же станет последним участником нового сезона "Танців з зірками", зрители телеканала "1+1" узнают в скором времени.

Уже приняли вызов #танціззіркамиchallenge грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист и тренер «Лиги смеха» Игорь Ласточкин, солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская, актер Павел Вишняков, украино-боливийская певица Michelle Andradе, ресторатор Николай Тищенко, певица Злата Огневич, телеведущие Леся Никитюк, Оксана Марченко, певец и диджей Павел Зибров.

Напомним, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете. Также стало известно, что в качестве танцора нового сезона "Танців з зірками" выступит финалист американских Dancing with the stars и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин.

По правилам проекта, профессиональные танцоры составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер "Голосу.Діти" MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов.

Премьера нового сезона легендарного обновленного проекта "Танці з зірками" состоится 26 августа в 21:00 на телеканале "1+1".

Валентина Хамайко – модель, актриса, ведущая "Сніданку. Вихідний" и рубрики "Солодка неділя" на телеканале "1+1", мама троих детей, которая, как известно, ждет появления четвертого ребенка. Совсем недавно она стала автором кулинарной книги с рецептами.

Напомним, ранее голливудская актриса с украинскими корнями Милла Йовович позировала для культового глянца без бюстгальтера. Посмотреть пикантные снимки можно здесь.