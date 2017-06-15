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Мэрайя Кэри похудела на 35 кг: как теперь выглядит певица

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Певица Мэрайя Кэри много лет боролась с лишним весом.
Мэрайя Кэри похудела на 35 килограммов
Мэрайя Кэри похудела на 35 килограммов
instagram.com/mariahcarey

Американская исполнительница Мэрайя Кэри за год сбросила 35 килограммов.

Артистка долгое время боролась с лишним весом - в определенный момент отметка на весах достигала 120 килограммов. И диеты, и спорт не очень помогали в борьбе за стройность.

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Однако все изменилось после знакомства Мэрайи с 35-летним танцором Брайаном Танакой. За год певице удалось сбросить 35 килограммов. В своем Instagram-аккаунте Кэри опубликовала фото, где позирует в объятиях Брайана в розовом платье, которое подчеркнуло ее заметно изменившуюся фигуру.

 

Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey)

Вот как Мэрайя Кэри выглядела до похудения:

 

My limited edition PRIDE merch is available NOW at mariahpride.com #mariahpride 🌈

Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey)

Напомним, ранее в сеть попало обнаженное фото культовой голливудской актрисы Мэрилин Монро.

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Теги: Мэрайя Кэри, фото, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  15.08.2018, 16:42
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Тёлка нормально просралась и всё пучком!
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