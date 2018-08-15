Полина Крупчак составила 5 правил успешного тайм-менеджмента
Полина Крупчак утверждает, что в день справляется с десятками задач, а удается это благодаря грамотному тайм-менеджменту.
С читателями Ivona певица и бизнес-леди поделилась главными правилами успешного тайм-менеджмента.
1. Начинайте свой день правильно
Все мы знаем поговорку, как день начнешь так его и проведешь. А еще часто от людей мы можем услышать: “Не с той ноги встал“. Так вот, самое важное правило - “встать с нужной ноги“. Постарайтесь приучить себя вставать чуточку раньше, чтобы у вас было время насладится первыми лучами солнца, утренним кофе или чаем с круассаном или сделать то, что создаст вам настроение на весь день. Это мелочи и для каждого они свои. Но эти мелочи зададут тон всего дня.
2. Составьте план на день
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Я уверена, что вы слышали об этом сотни раз. Однако часто мы не пользуемся этим правилом. Пусть это станет хорошей привычкой, а главное это должно быть удобно. Выберите способ, который подойдет вам: блокнот, телефон или любой другой гаджет, удобная программа. Не пожалейте нескольких долларов, чтобы купить и установить себе ту, которая сделает план не рутиной, а приятной задачей. Ведь каждая маленькая цель ведет вас к большой мечте.
3. Не берите на себя слишком много
Правило трех “Н“ (Нет Ничего Невозможного) действует на долгосрочной основе. Не нужно стараться применять его каждый день. Планируйте не больше 10 задач в день и расставляйте их в порядке приоритета, самые важные - в начале. Обязательно в плане должно быть время на обед (даже если вы не хотите есть или на диете) и время на семью. Не нужно делать больше, чем вы можете, все не переделать. Как говорит моя любимая героиня: “Я подумаю об этом завтра“. Не нужно бояться оставлять незначительные дела на завтра, возможно, завтра они вам и вовсе окажутся не нужны.
4. Правило “Я“
Для женщин это очень важное правило, выделите один день в неделю для себя. Делайте в этот день только то, что хотите именно вы, даже если это будет касаться работы. У меня это понедельник, в этот день я хожу в салон, на спа-процедуры, могу провести целый день в студии, поехать гулять с детьми или просто пролежать на кровати, читая книги или пересматривая фильмы. Этот день только для меня.
5. Благодарность
Каждый вечер возьмите себе за правило благодарить. Просто пишите в блокноте или проговаривайте, за что вы благодарны этому дню, мысленно скажите спасибо всем тем, кто был причастен к нему. За опыт, за уроки или даже за разочарования, всегда благодарите. Это нужно не для кого-то, это нужно для вас. Чтобы с хорошим настроением и в отличном расположении духа лечь спать. И помните, сон - это очень важно, позаботьтесь о нем.
Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль показала повзрослевшего сына.
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