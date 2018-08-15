Украинская певица и бизнес-леди Полина Крупчак призналась, как ей удается все успевать.

Полина Крупчак утверждает, что в день справляется с десятками задач, а удается это благодаря грамотному тайм-менеджменту.

С читателями Ivona певица и бизнес-леди поделилась главными правилами успешного тайм-менеджмента.

1. Начинайте свой день правильно

Все мы знаем поговорку, как день начнешь так его и проведешь. А еще часто от людей мы можем услышать: “Не с той ноги встал“. Так вот, самое важное правило - “встать с нужной ноги“. Постарайтесь приучить себя вставать чуточку раньше, чтобы у вас было время насладится первыми лучами солнца, утренним кофе или чаем с круассаном или сделать то, что создаст вам настроение на весь день. Это мелочи и для каждого они свои. Но эти мелочи зададут тон всего дня.

2. Составьте план на день

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Я уверена, что вы слышали об этом сотни раз. Однако часто мы не пользуемся этим правилом. Пусть это станет хорошей привычкой, а главное это должно быть удобно. Выберите способ, который подойдет вам: блокнот, телефон или любой другой гаджет, удобная программа. Не пожалейте нескольких долларов, чтобы купить и установить себе ту, которая сделает план не рутиной, а приятной задачей. Ведь каждая маленькая цель ведет вас к большой мечте.

Полина Крупчак составила 5 правил успешного тайм-менеджмента пресс-служба

3. Не берите на себя слишком много

Правило трех “Н“ (Нет Ничего Невозможного) действует на долгосрочной основе. Не нужно стараться применять его каждый день. Планируйте не больше 10 задач в день и расставляйте их в порядке приоритета, самые важные - в начале. Обязательно в плане должно быть время на обед (даже если вы не хотите есть или на диете) и время на семью. Не нужно делать больше, чем вы можете, все не переделать. Как говорит моя любимая героиня: “Я подумаю об этом завтра“. Не нужно бояться оставлять незначительные дела на завтра, возможно, завтра они вам и вовсе окажутся не нужны.

4. Правило “Я“

Для женщин это очень важное правило, выделите один день в неделю для себя. Делайте в этот день только то, что хотите именно вы, даже если это будет касаться работы. У меня это понедельник, в этот день я хожу в салон, на спа-процедуры, могу провести целый день в студии, поехать гулять с детьми или просто пролежать на кровати, читая книги или пересматривая фильмы. Этот день только для меня.

Полина Крупчак составила 5 правил успешного тайм-менеджмента пресс-служба

5. Благодарность

Каждый вечер возьмите себе за правило благодарить. Просто пишите в блокноте или проговаривайте, за что вы благодарны этому дню, мысленно скажите спасибо всем тем, кто был причастен к нему. За опыт, за уроки или даже за разочарования, всегда благодарите. Это нужно не для кого-то, это нужно для вас. Чтобы с хорошим настроением и в отличном расположении духа лечь спать. И помните, сон - это очень важно, позаботьтесь о нем.

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