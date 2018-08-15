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Украинская звезда Playboy разделась в горе мусора

Комментариев: 2
Ольга Третьяченко, известная как певица LELA, снялась в необычной фотосессии.
Украинская звезда Playboy разделась в горе мусора
Украинская звезда Playboy разделась в горе мусора
пресс-служба

Ольга Третьяченко - плеймейт года европейского Playboy, телеведущая и певица, выпускающая синглы под псевдонимом LELA, недавно провела необычную фотосессию.

Ее запечатлили в серии откровенных снимков на фоне мусорных баков, которую создал известный фотограф Юрий Раковский. Таким образом привлекается внимание общественности к вопросам по переработки отходов в Украине.
 

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Съемка была незапланированная, а решение добавить эротизма и сделать ее более откровенной, пришло по ходу работы. Для фотопроекта были выбраны “харизматичные” мусорные баки в центре Киева на улице Шота Руставели.

LELA комментирует съемку так:

Каждый публичный человек волен сам решать, как привлечь общественность. Я - профессиональная модель мужских глянцев. Почему бы таким образом не привлечь аудиторию, привыкших видеть меня в журналах? В отличии от Европы, в Украине вопрос переработки мусора и его утилизации не решается, никто на него не обращает внимания. Киев - замечательный город, очень грустно наблюдать, как он утопает в мусоре.

В дальнейшем модель и певица LELA планирует еще несколько социальных фотопроектов, которые затронут вопросы толерантности к пожилым людям.

Напомним, ранее украинская певица Настя Каменских похвасталась стройной фигурой в купальнике.

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Теги: Ольга Третьяченко, LELA, Playboy, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  15.08.2018, 14:55
Оценка:  0
гость
Захотелось ее обописать...
pусский  (аноним)  15.08.2018, 14:34
Оценка:  0
pусский
Хохлосвиньи, вы хоть успели её там выeбaть в сраную жопу, пока она говно с мусорки жрала, бля?! Наверное срака смазливой пизюxи вас давно не привлекает, вам только сраку педика подавай! Гы-гы-гы! Я пёрнул из сраки!
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