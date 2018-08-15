Украинская звезда Playboy разделась в горе мусора

Ольга Третьяченко, известная как певица LELA, снялась в необычной фотосессии.

Ольга Третьяченко - плеймейт года европейского Playboy, телеведущая и певица, выпускающая синглы под псевдонимом LELA, недавно провела необычную фотосессию.



Ее запечатлили в серии откровенных снимков на фоне мусорных баков, которую создал известный фотограф Юрий Раковский. Таким образом привлекается внимание общественности к вопросам по переработки отходов в Украине.



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Съемка была незапланированная, а решение добавить эротизма и сделать ее более откровенной, пришло по ходу работы. Для фотопроекта были выбраны “харизматичные” мусорные баки в центре Киева на улице Шота Руставели.

LELA комментирует съемку так:

Каждый публичный человек волен сам решать, как привлечь общественность. Я - профессиональная модель мужских глянцев. Почему бы таким образом не привлечь аудиторию, привыкших видеть меня в журналах? В отличии от Европы, в Украине вопрос переработки мусора и его утилизации не решается, никто на него не обращает внимания. Киев - замечательный город, очень грустно наблюдать, как он утопает в мусоре.

В дальнейшем модель и певица LELA планирует еще несколько социальных фотопроектов, которые затронут вопросы толерантности к пожилым людям.

Напомним, ранее украинская певица Настя Каменских похвасталась стройной фигурой в купальнике.