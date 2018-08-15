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Дженнифер Лоуренс - 28: самые яркие романы актрисы

Комментариев: 2
В среду, 15 августа, голливудская актриса Дженнифер Лоуренс отмечает свой день рождения.
Дженнифер Лоуренс отмечает 28-летие
Дженнифер Лоуренс отмечает 28-летие
instagram.com/jenlawrnce

15 августа известная актриса Дженнифер Лоуренс отмечает свой 28-й день рождения.

Девушка начала свою актерскую карьеру в 2006 году и за это время успела стать лауреатом премии “Оскар“, трех премий “Золотой глобус“, премии BAFTA, двух “Премий Гильдии киноактеров США“ и премии “Сатурн“.

Не удивительно, что такая яркая личность заводит романтические отношения с творческими и известными личностями. В день рождения Дженнифер Лоуренс Ivona предлагает вспомнить ее самые бурные романы.

  • Николас Холт

В 2011 году актриса начала встречаться с партнером по фильму “Люди Икс: Первый класс“ Николасом Холтом. В январе 2013 года пара рассталась, однако ненадолго. Они вновь сошлись в том же году во время совместной работы над картиной “Люди Икс: Дни минувшего будущего“. В январе 2014 года в СМИ появилась информация о том, что возлюбленные обручились. Однако до свадьбы дело не дошло - актеры расстались из-за невозможности поддерживать отношения по причине напряженных съемочных графиков.

Николас Холт и Дженнифер Лоуренс
Николас Холт и Дженнифер Лоуренс
celebuzz.com

  • Даррен Аронофски

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В сентября 2016 года Лоуренс закрутила роман с известным режиссером Дарреном Аронофски. Они познакомились на съемках фильма “мама!“, в котором Дженнифер сыграла главную роль. 23 ноября 2017 года стало известно, что пара рассталась, но сохранила дружеские отношения.

Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски
Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски
Fotodom / Rex Features

  • Кук Марони

Недавно стало известно, что Лоуренс закрутила роман с 33-летним директором галереи Куком Марони. Пару познакомила их общая подруга Лора Симпсон. 

Кук Марони и Дженнифер Лоуренс
Кук Марони и Дженнифер Лоуренс
The Daily Mail

Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль показала повзрослевшего сына Вениамина.

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Теги: Дженнифер Лоуренс, Даррен Аронофски, Николас Холт, новости, шоу-биз, фото
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Комментариев (2)
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dimasvetik    15.08.2018, 15:25
Оценка:  0
dimasvetik
ябивдув
pусский  (аноним)  15.08.2018, 14:21
Оценка:  0
pусский
Откушу ей губу на пизде, в честь такого события! Гы-гы-гы!
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