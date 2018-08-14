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Тина Кароль показала повзрослевшего сына

Комментариев: 1
Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками семейным снимком.
Тина Кароль показала повзрослевшего сына
Тина Кароль показала повзрослевшего сына
ELLE

Исполнительница Тина Кароль показала, как выглядит ее 9-летний сын Вениамин.

Редкий семейный снимок артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

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На черно-белых фотографиях Тина Кароль и ее сын запечатлены на пляже.

Поклонники отметили, что Вениамин все больше становится похожим на своего отца Евгения Огира, который скоропостижно скончался в 2013 году от рака желудка.

Напомним, украинская певица Светлана Лобода вместе с младшей дочерью Тильдой украсила обложку мужского журнала GQ.

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Теги: Тина Кароль, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
бе ме  (аноним)  15.08.2018, 12:39
Оценка:  0
бе ме
Если бы Адольф, мать его Гитлер, качественно выполнял свою работу в 30х - 40х годах прошлого столетия, этой статьи не было бы сейчас!!! Голосуйте за Мураева, он всех вылечит!!!
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