Тина Кароль показала повзрослевшего сына
Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками семейным снимком.
Исполнительница Тина Кароль показала, как выглядит ее 9-летний сын Вениамин.
Редкий семейный снимок артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
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На черно-белых фотографиях Тина Кароль и ее сын запечатлены на пляже.
Поклонники отметили, что Вениамин все больше становится похожим на своего отца Евгения Огира, который скоропостижно скончался в 2013 году от рака желудка.
Напомним, украинская певица Светлана Лобода вместе с младшей дочерью Тильдой украсила обложку мужского журнала GQ.
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