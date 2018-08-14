Тина Кароль показала повзрослевшего сына

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками семейным снимком.

Исполнительница Тина Кароль показала, как выглядит ее 9-летний сын Вениамин.

Редкий семейный снимок артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

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На черно-белых фотографиях Тина Кароль и ее сын запечатлены на пляже.

Поклонники отметили, что Вениамин все больше становится похожим на своего отца Евгения Огира, который скоропостижно скончался в 2013 году от рака желудка.

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol) 14 Сер 2018 р. о 10:14 PDT

Напомним, украинская певица Светлана Лобода вместе с младшей дочерью Тильдой украсила обложку мужского журнала GQ.