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Автор "Игры престолов" объяснил, почему убивает главных героев

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Создатель саги "Песнь льда и пламени", по мотивам которой снял сериал "Игра престолов", Джордж Мартин сделал заявление о сюжетных поворотах.
Автор "Игры престолов" объяснил, почему убивает главных героев
Автор "Игры престолов" объяснил, почему убивает главных героев
Кадр из видео

Автор “Игры престолов“, писатель Джордж Мартин объяснил, почему так часто убивает главных героев.

Об этом шла речь в его интервью каналу PBS, которое было опубликовано на YouTube.

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По словам Мартина, на решение постоянно убивать центральных персонажей повлияла его любовь к творчеству Джона Толкина, автора “Властелина колец“. Писатель вспомнил о том, как его шокировала смерть Гэндальфа в одной из книг:

Я не могу объяснить воздействие, которое это оказало на меня в 13 лет. Нельзя убивать Гэндальфа! Конан же не умер в книгах про Конана. Толкин нарушил это правило. И за это я всегда буду его любить. После того как ты убил Гэндальфа, напряжение возрастает в тысячу раз. Потому что теперь умереть может кто угодно.

Напомним, ранее в сеть попало обнаженное фото культовой голливудской актрисы Мэрилин Монро. Посмотреть его можно здесь.

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Теги: Игра престолов, Джордж Мартин, новости, шоу-биз
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