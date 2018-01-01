Автор "Игры престолов" объяснил, почему убивает главных героев

Создатель саги "Песнь льда и пламени", по мотивам которой снял сериал "Игра престолов", Джордж Мартин сделал заявление о сюжетных поворотах.

Автор “Игры престолов“, писатель Джордж Мартин объяснил, почему так часто убивает главных героев.

Об этом шла речь в его интервью каналу PBS, которое было опубликовано на YouTube.

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По словам Мартина, на решение постоянно убивать центральных персонажей повлияла его любовь к творчеству Джона Толкина, автора “Властелина колец“. Писатель вспомнил о том, как его шокировала смерть Гэндальфа в одной из книг:

Я не могу объяснить воздействие, которое это оказало на меня в 13 лет. Нельзя убивать Гэндальфа! Конан же не умер в книгах про Конана. Толкин нарушил это правило. И за это я всегда буду его любить. После того как ты убил Гэндальфа, напряжение возрастает в тысячу раз. Потому что теперь умереть может кто угодно.

Напомним, ранее в сеть попало обнаженное фото культовой голливудской актрисы Мэрилин Монро. Посмотреть его можно здесь.