Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Місто, в якому не ходять гроші": опубликован трейлер фильма по повести Кузьмы

Комментариев: 4
Фильм "Місто, в якому не ходять гроші" выйдет в украинский прокат 13 сентября.
"Місто, в якому не ходять гроші": опубликован трейлер фильма по повести Кузьмы
"Місто, в якому не ходять гроші": опубликован трейлер фильма по повести Кузьмы
Кадр из видео

В сети появился официальный трейлер фильма “Місто, в якому не ходять гроші“ Ганки Третьяк, снятого по мотивам повести Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина).

Он выйдет в украинский прокат 13 сентября. В официальной версии трейлера звучит голос Кузьмы “Скрябина“ в качестве авторского сопровождения - он был записан еще в 2013 году, передает “Комсомольская правда в Украине“.

Режиссер киноленты Ганка Третьяк говорит:

Надеемся, что фильм выйдет в прокат во всех городах Украины. Мне много звонят общественные деятели из разных городов, говорят о том, как ожидают фильм, и предлагают свою помощь и поддержку в прокате. Уверена, что лента имеет все шансы завоевать сердце зрителя. В ней сложные жизненные вещи изложены доступным языком, все, что происходит на экране - реально, знакомо, и в каком-то смысле близко каждому из нас. Кузьма оставил большое творческое наследие, которого хватит на долгие годы переосмысления его поклонниками.

Читай также: На телевидении покажут фильм про Кузьму Скрябина

Главная героиня фильма - Алиса, на чью долю выпадет опасное путешествие в особенную  “Страну чудес“.

Алиса переживает один из самых тяжелых периодов своей жизни: ее уволили с работы, парень ушел к другой, она во всем разочарована и не понимает, как жить дальше. Слоняясь по квартире, девушка находит какой-то билет на поезд. Происхождение билета неизвестно, указанная в нем станция - тоже. Но Алиса решает, что это знак, и отправляется в таинственное путешествие.

Посмотреть трейлер фильма “Місто, в якому не ходять гроші“ можно здесь:

Напомним, ранее в сеть попало обнаженное фото культовой голливудской актрисы Мэрилин Монро.

Поделись:
Теги: Андрей Кузьменко, Скрябин, трейлер, видео, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
Андрей Вл-ч  (аноним)  15.08.2018, 11:43
Оценка:  +2
Андрей Вл-ч
"русский", хватит позорить благородное имя настоящего русского человека! Похоже ты ещё целка. Попроси жирную хохлушку Руслану сесть жопой тебе на морду, так задрочишься, что уздечку сорвёшь вместе со своей девственностью...
Логика    15.08.2018, 12:03
Оценка:  +1
Логика
он же Петенька) понимаешь,это существо работает тут за серебрянник... само собой из Украины... но кому это выгодно(розжиг ненависти с обоих сторон) можно только догадываться...
Логика    15.08.2018, 12:04
Оценка:  0
Логика
разжигает от Петеньки мол Украинцы животные,а с русского ровно наоборот... лично у меня вывод один,скорее всего его оплачивает аля фонд сороса,третья сторона
pусский  (аноним)  15.08.2018, 11:00
Оценка:  -2
pусский
Я так говнисто пернул, что сам удивился!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь