Фильм "Місто, в якому не ходять гроші" выйдет в украинский прокат 13 сентября.

"Місто, в якому не ходять гроші": опубликован трейлер фильма по повести Кузьмы Кадр из видео

В сети появился официальный трейлер фильма “Місто, в якому не ходять гроші“ Ганки Третьяк, снятого по мотивам повести Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина).

Он выйдет в украинский прокат 13 сентября. В официальной версии трейлера звучит голос Кузьмы “Скрябина“ в качестве авторского сопровождения - он был записан еще в 2013 году, передает “Комсомольская правда в Украине“.

Режиссер киноленты Ганка Третьяк говорит:

Надеемся, что фильм выйдет в прокат во всех городах Украины. Мне много звонят общественные деятели из разных городов, говорят о том, как ожидают фильм, и предлагают свою помощь и поддержку в прокате. Уверена, что лента имеет все шансы завоевать сердце зрителя. В ней сложные жизненные вещи изложены доступным языком, все, что происходит на экране - реально, знакомо, и в каком-то смысле близко каждому из нас. Кузьма оставил большое творческое наследие, которого хватит на долгие годы переосмысления его поклонниками.

Читай также: На телевидении покажут фильм про Кузьму Скрябина

Главная героиня фильма - Алиса, на чью долю выпадет опасное путешествие в особенную “Страну чудес“.

Алиса переживает один из самых тяжелых периодов своей жизни: ее уволили с работы, парень ушел к другой, она во всем разочарована и не понимает, как жить дальше. Слоняясь по квартире, девушка находит какой-то билет на поезд. Происхождение билета неизвестно, указанная в нем станция - тоже. Но Алиса решает, что это знак, и отправляется в таинственное путешествие.

Посмотреть трейлер фильма “Місто, в якому не ходять гроші“ можно здесь:

Напомним, ранее в сеть попало обнаженное фото культовой голливудской актрисы Мэрилин Монро.