Николай Тищенко рассказал о ревности в семье

На съемках проекта "Кто против блондинок?" с телеведущим Николаем Тищенко неустанно флиртовали 50 участниц.

Ведущему социального реалити “Ревизор с Тищенко“ Николаю Тищенко не привыкать к повышенному женскому вниманию. Не стали исключением и съемки проекта Нового канала “Кто против блондинок?“, в рамках которых Николай Тищенко соревновался за денежный приз с 50-ю белокурыми красотками.

Читай также: Must read от Николая Тищенко: ведущий посоветовал книги, которые должен прочитать каждый

Чего только не позволял делать участницам с собой самый медийный ресторатор страны: и массаж пальца, и нетривиальную викторину на раздевание, и пикантный мастер-класс по технике речи. Глядя на такое общение с девушками, невольно задаешься вопросом, как на увиденное реагирует супруга Николая, 23-летняя Алла Барановская.

Есть ли место для ревности из-за популярности телеведущего, мы спросили у Николая Тищенко сразу после съемок “Кто против блондинок?“:

Во-первых, мне повезло, что жена понимает особенности моей профессии. Поклонницы – неизбежная данность для популярного человека. К тому же, Алла тоже популярная девушка, привыкшая к повышенному вниманию мужчин. В нашей семье царит абсолютное взаимопонимание и доверие. И нет никаких комплексов!

К слову, в обновленном сезоне проекта, который вернется в эфир Нового канала спустя почти 9 лет, “звездным“ героям будет в разы сложнее. Команда “Кто против блондинок?“ подготовила для популярных мужчин абсолютно новые конкурсы и ввела в правила суперигру. А еще среди сотен тысяч отыскала совсем непростых блондинок. Так, теперь каждая из девушек – обладательница нестандартного хобби или же уникальных навыков и способностей! Смогут ли звездные мужчины одержать победу несмотря на провокации сексуальных интеллектуалок?

Премьера обновленного игрового шоу “Кто против блондинок?“ состоится 28 августа в 19:00 на Новом канале.

Напомним, ранее украинская певица Надя Дорофеева показала свою маму.