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В сеть попало обнаженное фото Мэрилин Монро

Комментариев: 1
Биограф знаменитой голливудской актрисы Мэрилин Монро нашел ранее неизвестные кадры.
В сеть попало обнаженное фото Мэрилин Монро
В сеть попало обнаженное фото Мэрилин Монро
The Times

Биограф культовой актрисы Мэрилин Монро Чарльз Касильо нашел ранее неизвестный кадр, на котором главная блондинка Голливуда запечатлена обнаженной.

Об этом передает The Daily Mail.

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Кадр запечатлен на кинопленке фильма “Неприкаянные“, в котором Мэрилин Монро снималась с Кларком Гейблом. Снимок передает пикантный момент - на нем мужчина полностью одет, а вот актриса сбрасывает с себя простыню и остается обнаженной. Это был первый раз, когда Монро полностью обнажилась в кино.

Однако режиссер фильма Джон Хьюстон отказался включать сцену в финальный монтаж. После этого отрывок из фильма считался уничтоженным.

 

Обнаженная Мэрилин Монро в фильме
Обнаженная Мэрилин Монро в фильме "Неприкаянные"
Photofest

 

Сын продюсера киноленты Фрэнка Тейлора, рассказал, что пленка была спрятана по причине своей ценности и сейчас она хранится в сейфе.

Напомним, украинская певица Настя Каменских похвасталась стройной фигурой в ярком купальнике.

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Теги: Мэрилин Монро, фото, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  14.08.2018, 17:25
Оценка:  +1
pусский
Подрачить не на что, какая в жопу ценность?! Да Анька Седокова или Дашка Астафьева все свои дырки напоказ развернут, и совершенно бесплатно!
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