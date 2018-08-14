В сеть попало обнаженное фото Мэрилин Монро

Биограф знаменитой голливудской актрисы Мэрилин Монро нашел ранее неизвестные кадры.

Биограф культовой актрисы Мэрилин Монро Чарльз Касильо нашел ранее неизвестный кадр, на котором главная блондинка Голливуда запечатлена обнаженной.

Об этом передает The Daily Mail.

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Кадр запечатлен на кинопленке фильма “Неприкаянные“, в котором Мэрилин Монро снималась с Кларком Гейблом. Снимок передает пикантный момент - на нем мужчина полностью одет, а вот актриса сбрасывает с себя простыню и остается обнаженной. Это был первый раз, когда Монро полностью обнажилась в кино.

Однако режиссер фильма Джон Хьюстон отказался включать сцену в финальный монтаж. После этого отрывок из фильма считался уничтоженным.

Обнаженная Мэрилин Монро в фильме "Неприкаянные" Photofest

Сын продюсера киноленты Фрэнка Тейлора, рассказал, что пленка была спрятана по причине своей ценности и сейчас она хранится в сейфе.

Напомним, украинская певица Настя Каменских похвасталась стройной фигурой в ярком купальнике.