Руслана готовит большой проект ко Дню Независимости

23 августа в столице гетманщины, Батурине, состоится Большой благотворительный проект украинской певицы Русланы – фестиваль «Батурин. Ренесанс Незалежності».

Среди сотен древних городов Украины есть несколько самых дорогих для каждого украинца. Один из них – Батурин – гетманская столица, которая подхватила эстафету украинской государственности из-за специфических условий XVII-XVIII столетий.

Это - место духовного Возрождения Украины и центр расцвета искусств Гетманской эпохи.

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Кроме визуальных и сакральных символов государственности, организаторы фестиваля хотят передать изысканность и благородство той эпохи – образ украинской интеллигенции, который несла Гетманщина. Концерт в столице Гетманщины совместно с симфоническим оркестром и украинскими музыкантами-виртуозами сыграют, чтобы воссоздать дух культурного и национального возрождения периода гетмана Розумовского и европейскую сущность Украинской государственности.

Руслана рассказала:

День Независимости – это тот праздник, который все украинцы празднуют сердцем. У нас есть свой маленький слоган: «Украина – там, где мы». В этом году мне захотелось на День Независимости быть именно здесь! Просто почувствовать себя украинкой, на своей земле, среди близких по песне, близких по духу.

Афиша шоу Русланы Master Management

К проекту Руслана приобщила многих друзей-артистов: Александр Положинский и группа “Тартак“, Тоня Матвиенко, украинские виртуозы Василий Попадюк и Алесь Журавчак, группа “Kozak Sistem“, Katya Chilly, шоу-балет “Життя“. Концерт Русланы и украинских звезд состоится с симфоническим оркестром «Київська Камерата». Ведущий Тимур Мирошниченко. Каждый артист подарит зрителям частичку своей души, настоящий праздник государственности и единения. Автор идеи и продюсер проекта - Руслана.

Певица прокомментировала:

День Независимости – особенный праздник. Для каждого украинца, для меня, для каждого из вас. Мы ждем, чтобы собраться вместе и почувствовать дух нашей страны, ощутить то, что нас объединяет больше всего. Это день рождение нашей страны, рождение наших надежд, мечт. В этот день мы ждем особенной музыки. Особенных концертов. И бесспорно, лучше делать эти особенные концерты в особенных местах – местах, где создавалась Украинское Государство, местах, где мы понимаем, ради чего мы боремся за нее так преданно. Батурин, дай нам вдохновение и энергию свободы! 23 августа я жду вас на особенный концерт. Где соберемся мы, все музыканты, и по-честному споем для каждого из вас в честь Украины. Живой симфоничный оркестр, рок-группы, мои друзья и коллеги. Это уникальное место. Дворец гетмана Розумовского. Уникальное тем, что там создавалось украинское государство. Уже тогда мы были Европой. Давайте вспомним это, чтобы мы понимали, куда нам двигаться дальше. С наступающим Днем Независимости! Я жду вас в Батурине.

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Больше деталей о проекте можно узнать на официальной странице Русланы в фейсбук.

23 августа состоится большой благотворительный проект Русланы – фестиваль “Батурин. Ренесанс Незалежності“. Концерт на площади перед дворцом гетмана Розумовского. Вход свободный.

Напомним также, что Джастин Тимберлейк выпустит сборник мемуаров.