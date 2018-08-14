Миле Кунис - 35: как украинке удалось стать звездой Голливуда

Во вторник, 14 августа, известная актриса Мила Кунис отмечает свой день рождения.

14 августа голливудская актриса Мила Кунис отмечает свой 35-й день рождения.

Она снялась в десятках популярных фильмов, была номинирована на “Золотой глобус“ и сотрудничала с домом моды Christian Dior. Мила - одна из немногих украинок, которым удалось построить головокружительную карьеру в Голливуде.

В честь дня рождения звезды Ivona предлагает вспомнить, как девушке из небольшого украинского городка удалось стать одной из самых высокооплачиваемых актрис США.

Родилась Милена Марковна Кунис в украинском городе Черновцы, однако в 1991 году, когда будущей актрисе было 7 лет, ее семья эмигрировала в США и поселилась в Лос-Анджелесе. Одной из причин переезда Кунис называла проявление антисемитизма у себя на родине.



В девять лет Кунис пошла учиться в школу актерского мастерства и уже в 1993 году стала получать первые короткие роли в рекламе. На ранней стадии карьеры актриса играла детские роли в сериалах и изредка появлялась в эпизодах в художественных фильмах.

Она также стала известна благодаря озвучке Мег Гриффин в популярном сатирическом мультсериале “Гриффины“.

Настоящий прорыв в карьере произошел в 2009 году после участия в комедии “Экстракт“ с Беном Аффлеком. Кунис получила положительные отзывы критиков, и на нее посыпались предложения.





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Актриса хорошо известна своими ролями в таких фильмах, как “Книга Илая“, “Секс по дружбе“, “Оз: Великий и ужасный“, “Восхождение Юпитер“ и “Шпион, который меня кинул“.

За роль в “Черном лебеде“ Мила была номинирована на “Золотой глобус“.

К слову, Кунис до сих пор помнит русский язык и свободно на нем общается, хотя и не без явного акцента.

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