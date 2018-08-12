Резали по живому: дочь Майкла Джексона срочно прооперировали

Дочь легендарного певца Майкла Джексона Пэрис угодила на операционный стол: названа причина.

20-летнюю дочь короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис срочно прооперировали.

Как рассказала девушка в своем Instagram-аккаунте, ей удалили огромный абсцесс — гнойное воспаление тканей. По ее словам, нарыв был размером с мяч для гольфа:

Это одна из таких вещей, которые растут, и растут, и растут — до тех пор, пока не лопнут. А, когда они лопаются, у тебя может развиться сепсис и ты можешь умереть. Но я не умерла, и они немедленно меня прооперировали.

Перед операцией Пэрис откзалась от анестезии и была в полном сознании, когда ее резали:

И я определенно испытывала самую сильную боль в моей жизни — учитывая то, что я покрыта татуировками. Но я жива!

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На следующий же день дочь Майкла Джексона выступила в составе своей новой группы The Soundflowers на благотворительном мероприятии, организованным фондом по борьбе с раком.

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