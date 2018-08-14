Анджелина Джоли сильно исхудала: опубликованы фото
Голливудская актриса Анджелина Джоли была замечена во время похода в магазин.
Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая недавно была госпитализирована с психическим расстройством, сильно похудела.
Как передает TMZ, папарацци подловили звезду во время похода в магазин. Вместе с Анджелиной в это время находились ее дети - 13-летняя Захара и 10-летние близнецы Нокс и Вивьен.
Одета Джоли была в черные брюки, белую футболку и серый кардиган.
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Анджелина сильно похудела - постоянный стресс привел к тому, что актриса при росте 169 см весит всего 45 кг, пишет In Touch.
Напомним, певица Рианна заметно похудела. Посмотреть ее свежие фотографии в купальнике можно здесь.
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