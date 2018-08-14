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Анджелина Джоли сильно исхудала: опубликованы фото

Комментариев: 4
Голливудская актриса Анджелина Джоли была замечена во время похода в магазин.
Анджелина Джоли сильно исхудала
Анджелина Джоли сильно исхудала
GettyImages.com

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая недавно была госпитализирована с психическим расстройством, сильно похудела.

Как передает TMZ, папарацци подловили звезду во время похода в магазин. Вместе с Анджелиной в это время находились ее дети - 13-летняя Захара и 10-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Одета Джоли была в черные брюки, белую футболку и серый кардиган.

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Анджелина сильно похудела - постоянный стресс привел к тому, что актриса при росте 169 см весит всего 45 кг, пишет In Touch.

Напомним, певица Рианна заметно похудела. Посмотреть ее свежие фотографии в купальнике можно здесь.

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Теги: Анджелина Джоли, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  14.08.2018, 13:41
Оценка:  0
гость
Скоро будут похороны. Надо патологоанатомом в морг устроиться, чтоб хоть так ее выeбать.
pусский  (аноним)  14.08.2018, 13:39
Оценка:  0
pусский
Это старое фото, оно было в 2015-м, не надо ибать мозги.
mobi2020    14.08.2018, 13:34
Оценка:  0
mobi2020
Нормально она весит. У меня 47кг при росте 167см...Все супер
pусский  (аноним)  14.08.2018, 13:15
Оценка:  0
pусский
Пёрну в морду этой больной суке, может жрать начнёт! Гы-гы-гы!
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