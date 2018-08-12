Робин Райт тайно вышла замуж: появились первые фото

52-летняя актриса Робин Райт вышла замуж за Клемента Жироде: фото свадьбы.

Голливудская звезда Робин Райт вышла замуж за своего возлюбленного - руководителя отдела VIP-связей популярного бренда Saint Laurent Клемента Жироде.

Первые фотографии с церемонии были опубликованы на фан-странице актрисы в соцсети Instagram.

Читай также: Украинская ведущая выходит замуж На снимках Робин нежно обнимает своего возлюбленного. Одета актриса в белое платье с кружевом. Образ невесты она дополнила обувью на плоской подошве и платком, завязанным в стиле хиппи. На снимках Робин нежно обнимает своего возлюбленного. Одета актриса в белое платье с кружевом. Образ невесты она дополнила обувью на плоской подошве и платком, завязанным в стиле хиппи.

Клемент же отказался от классического наряда жениха. Он выбрал черные брюки, белую рубашку и жилет. К образу в этностиле он подобрал стильную шляпу.

Скромная церемония прошла во Франции, в муниципалитете Ла-Рош-сюр-ле-Бюи.

Стоит отметить, что среди приглашенных гостей была 27-летняя дочь Робин Райт от первого брака - Дилан Пенн. Девушка опубликовала видео с зажигательными танцами со свадьбы, стилизованной под этно-вечер.

Weddin vibes 🎉🎉🎉💃 Публикация от Dylan Penn (@iamdylanpenn) 12 Авг 2018 в 3:07 PDT