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Робин Райт тайно вышла замуж: появились первые фото

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52-летняя актриса Робин Райт вышла замуж за Клемента Жироде: фото свадьбы.
Робин Райт тайно вышла замуж
Робин Райт тайно вышла замуж
instagram.com/robingwright

Голливудская звезда Робин Райт вышла замуж за своего возлюбленного - руководителя отдела VIP-связей популярного бренда Saint Laurent Клемента Жироде.

Первые фотографии с церемонии были опубликованы на фан-странице актрисы в соцсети Instagram.
 

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На снимках Робин нежно обнимает своего возлюбленного. Одета актриса в белое платье с кружевом. Образ невесты она дополнила обувью на плоской подошве и платком, завязанным в стиле хиппи.
 
Клемент же отказался от классического наряда жениха. Он выбрал черные брюки, белую рубашку и жилет. К образу в этностиле он подобрал стильную шляпу.
 
Скромная церемония прошла во Франции, в муниципалитете Ла-Рош-сюр-ле-Бюи.
 
Стоит отметить, что среди приглашенных гостей была 27-летняя дочь Робин Райт от первого брака - Дилан Пенн. Девушка опубликовала видео с зажигательными танцами со свадьбы, стилизованной под этно-вечер.
 

Weddin vibes 🎉🎉🎉💃

Публикация от Dylan Penn (@iamdylanpenn)

Напомним, актер Джейсон Стэтхем женится. Когда пройдет церемония, читайте здесь.

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Теги: Робин Райт, Клемент Жироде, новости, фото, шоу-биз
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