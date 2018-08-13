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"Ангел" Victoria's Secret Шанель Иман родила первенца

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Супермодель Шанель Иман впервые стала мамой: опубликовано фото ребенка.
Шанель Иман родила первенца
Шанель Иман родила первенца
instagram.com/chaneliman

“Ангел“ Victoria's Secret Шанель Иман родила первого ребенка.

27-летняя модель родила девочку, которую назвала Келли Клей Шепард. Радостной новостью манекенщица поделилась в своем Instagram-аккаунте: 

Каждая схватка стоила того! Добро пожаловать в этот мир, Келли Клей.

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Кроме того, Шанель опубликовала снимки из родильного отделения американской больницы. На фото звезда лежит с новорожденной дочкой и мужем - спортсменом Стерлингом Шепардом.  

 

Cali Clay Shepard 💕🎀💕 8•10•18

Публикация от Chanel Iman (@chaneliman)

Напомним, украинский певец Эдуард Приступа, выступающий под псевдо Диля, впервые стал отцом.

Эта же новость на Alina_Olkhovych
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Теги: Victoria's Secre, Шанель Иман, фото, новости, шоу-биз
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гость  (аноним)  13.08.2018, 18:57
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все шлюхи под спортсменов богатых полегли
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