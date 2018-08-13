"Ангел" Victoria's Secret Шанель Иман родила первенца

Супермодель Шанель Иман впервые стала мамой: опубликовано фото ребенка.

“Ангел“ Victoria's Secret Шанель Иман родила первого ребенка.

27-летняя модель родила девочку, которую назвала Келли Клей Шепард. Радостной новостью манекенщица поделилась в своем Instagram-аккаунте:

Каждая схватка стоила того! Добро пожаловать в этот мир, Келли Клей.

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Кроме того, Шанель опубликовала снимки из родильного отделения американской больницы. На фото звезда лежит с новорожденной дочкой и мужем - спортсменом Стерлингом Шепардом.

Напомним, украинский певец Эдуард Приступа, выступающий под псевдо Диля, впервые стал отцом.