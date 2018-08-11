Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Даша Астафьева показалась в наряде с чересчур глубоким декольте

Комментариев: 3
Украинская певица и актриса Даша Астафьева поделилась серией откровенных фотографий.
Даша Астафьева показалась в наряде с чересчур глубоким декольте
Даша Астафьева показалась в наряде с чересчур глубоким декольте
instagram.com/da_astafieva

Украинская секс-бомба Даша Астафьева поделилась с поклонниками серией смелых фотографий.

Читай также: Даша Астафьева рассказала, как снималась в постельных сценах

Так, в своем Instagram-аккаунте певица и актриса опубликовала ряд снимков, на которых позирует в откровенном наряде. На Даше надет пиджак с черечур глубоким декольте на голое тело, что подчеркивает пышную грудь артистки.

 

Kiss me hard before you ... Ваш вариант...

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)

 

Напомним, певица Селин Дион закрутила роман с голливудским актером Расселом Кроу.

Поделись:
Теги: Даша Астафьева, фото, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
внучка_Петросяна    13.08.2018, 17:09
Оценка:  0
внучка_Петросяна
когда будет новость "Даша Астафьева оделась, и все прикрыла" вот тогда это будет новость
pусский  (аноним)  13.08.2018, 16:45
Оценка:  0
pусский
Насру ей на морду и подрачу в декольте, бля!
*******    13.08.2018, 16:10
Оценка:  +1
*******
ОНа везде раздевается, где только можно, это не новость
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь