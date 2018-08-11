Даша Астафьева показалась в наряде с чересчур глубоким декольте
Украинская певица и актриса Даша Астафьева поделилась серией откровенных фотографий.
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поделилась с поклонниками серией смелых фотографий.
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Так, в своем Instagram-аккаунте певица и актриса опубликовала ряд снимков, на которых позирует в откровенном наряде. На Даше надет пиджак с черечур глубоким декольте на голое тело, что подчеркивает пышную грудь артистки.
Напомним, певица Селин Дион закрутила роман с голливудским актером Расселом Кроу.
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