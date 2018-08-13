Катя Бужинская отмечает день рождения: что подарили певице?

В понедельник, 13 августа, украинская певица Катя Бужинская празднует свой день рождения.

Народная артистка Украины Катя Бужинская в понедельник, 13 августа, отмечает свой день рождения.

Первые поздравления певица получила на сцене - так как еще ночью давала концерт в Ровенской области. Поклонники на стадионе хором поздравили певицу, а также популярный исполнитель DZIDZIO со сцены пожелал всего самого наилучшего Катерине Бужинской в ее день.



Сразу же после концерта именинница отправилась в аэропорт и уже утром была в Греции, там она получила поздравления от самых близких - мужа и детей.

А вот один из поклонников отправил Екатерине в подарок настоящее дерево. Утром позвонил курьер и сообщил, что ее ожидает габаритный сюрприз. Удивлению артистки не было предела, так как увидеть перед собой апельсиновое дерево в собственный рост она была не готова. Сложность подарка была не только в доставке дерева такого размера, но и в том, что в честь дня рождения Катя Бужинская с семьей на несколько дней решила вырваться к морю в Грецию. Очевидно, для поклонника из Украины нет преград, чтобы удивить любимую певицу.

Читай также: Катя Бужинская удивила пышными формами

Неожиданным и полным сюрпризов началом дня рождения Екатерина Бужинская поделилась в официальном аккаунте в Facebook. Среди неожиданных подарков было и юмористическое видео, записанное и смонтированное фан-клубом артистки.





Счастливая артистка в свой праздник ранним утром даже успела сделать небольшую фотосессию - и с апельсиновым деревом в том числе. Для такого важного дня Катерина выбрала платье в трендовом желтом цвете, а свой образ дополнила сережками-кисточками и желтой повязкой в тон летнему наряду.



По словам певицы, всего пару дней она проведет у моря в Греции, так как уже через несколько дней после Дня рождения ее ожидает перелет в Украину на концерты:

Это утро мне запомнится надолго! Получать такие неожиданные сюрпризы - всегда приятно! А вот дети меня тоже порадовали - старшая дочь Алена пела припев одной из моих песен, а Димочка и Катя танцевали. Такие подарки - самые ценные.

А вот о подарке от супруга артистка не стала рассказывать, уточнив, что это то, о чем она давно мечтала.

Напомним, апельсиновое дерево - это не первый запоминающийся сюрприз от поклонников, который артистка получила в День рождения. Однажды скульптор из Луцка Василий Рыжук подарил певице Екатерине Бужинской сертификат на триллион чернобривцев, которые сам же и вырастил.

Напомним, певица Селин Дион закрутила роман с голливудским актром Расселом Кроу.

