СМИ: Селин Дион закрутила роман с Расселом Кроу
Певица Селин Дион закрутила роман с голливудским актером Расселом Кроу.
Как передают западные СМИ, эти романтические отношения стали первыми с момента смерти мужа Селино Дион Рене Анжелила. Он скончался два года назад от рака.
Hello New Zealand! What a beautiful place to finish our tour…. ..so looking forward to spending the next few days with you!- Céline xx… . Bonjour Nouvelle-Zélande ! Quel merveilleux endroit pour terminer notre tournée…. J’ai tellement hâte de passer les prochains jours avec vous ! - Céline xx… 📸: @ian.Laidlaw . #CelineDionLive2018
Рассел и Селин знакомы давно, однако сблизились лишь сейчас. Актер оказал Дион поддержку в тот день, когда она потеряла супруга: Кроу выслал ей букет шикарных цветов и выразил слова соболезнования. Селин была тронута поступком Кроу, и они стали видеться чаще.
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Весной Рассел уладил дела, связанные с бракоразводным процессом, после этого его отношения с певицей перешли на новый уровень.
Напомним, Селин и Анжелил прожили вместе более 20 лет, в браке у них появились трое сыновей. Рене не стало в возрасте 74 лет.
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