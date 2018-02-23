СМИ: Селин Дион закрутила роман с Расселом Кроу

Всемирно известная певица Селин Дион впервые завела романтические отношения после смерти мужа Рене Анджелила.

Певица Селин Дион закрутила роман с голливудским актером Расселом Кроу.

Как передают западные СМИ, эти романтические отношения стали первыми с момента смерти мужа Селино Дион Рене Анжелила. Он скончался два года назад от рака.

Рассел и Селин знакомы давно, однако сблизились лишь сейчас. Актер оказал Дион поддержку в тот день, когда она потеряла супруга: Кроу выслал ей букет шикарных цветов и выразил слова соболезнования. Селин была тронута поступком Кроу, и они стали видеться чаще.

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Весной Рассел уладил дела, связанные с бракоразводным процессом, после этого его отношения с певицей перешли на новый уровень.

Напомним, Селин и Анжелил прожили вместе более 20 лет, в браке у них появились трое сыновей. Рене не стало в возрасте 74 лет.

Селин Дион и Рене Анжелил closerweekly.com

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