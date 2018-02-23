Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

СМИ: Селин Дион закрутила роман с Расселом Кроу

Комментариев: 1
Всемирно известная певица Селин Дион впервые завела романтические отношения после смерти мужа Рене Анджелила.
Селин Дион закрутила роман с Расселом Кроу
Селин Дион закрутила роман с Расселом Кроу
instagram.com/celinedion

Певица Селин Дион закрутила роман с голливудским актером Расселом Кроу.

Как передают западные СМИ, эти романтические отношения стали первыми с момента смерти мужа Селино Дион Рене Анжелила. Он скончался два года назад от рака.

Рассел и Селин знакомы давно, однако сблизились лишь сейчас. Актер оказал Дион поддержку в тот день, когда она потеряла супруга: Кроу выслал ей букет шикарных цветов и выразил слова соболезнования. Селин была тронута поступком Кроу, и они стали видеться чаще.

Читай также: Рассел Кроу заметно поправился

Весной Рассел уладил дела, связанные с бракоразводным процессом, после этого его отношения с певицей перешли на новый уровень.

Напомним, Селин и Анжелил прожили вместе более 20 лет, в браке у них появились трое сыновей. Рене не стало в возрасте 74 лет.

Селин Дион и Рене Анжелил
Селин Дион и Рене Анжелил
closerweekly.com

Напомним, ранее супермодель Белла Хадид показала свои детские фото. Посмотреть их можно здесь.

Поделись:
Теги: Селин Дион, Рассел Кроу, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  13.08.2018, 13:02
Оценка:  -1
pусский
Накормить говном старую пиндосскую суку, бля!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь