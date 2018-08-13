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"Евровидение-2019": опять грозятся перенести из Израиля

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Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2019 году могут перенести в другую страну: подробности скандала.
"Евровидение-2019" опять грозятся перенести из Израиля
"Евровидение-2019" опять грозятся перенести из Израиля
eurovision.tv

Песенный конкурс “Евровидение“ в 2019 году может состояться не в Израиле.

Как передает Haaretz, организаторы поставили жесткий ультиматум: если израильский телерадиовещатель KAN не внесет необходимую сумму залога, Европейский вещательный союз будет подыскивать новую площадку для проведения конкурса.

Сумма залога составляет 50 миллионов шекелей (13,7 млн долларов), и зарезервировать ее необходимо до 14 августа.

Таким образом, говорят телевизионщики, 14 августа станет “точкой невозврата“: если до этой даты нужная сумма не будет найдена, “Евровидение“ в 2019 году точно состоится не в Израиле. 

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Ранее министерство финансов Израиля и премьер-министр настаивали, что KAN сам должен найти финансы в своем бюджете для организации песенного конкурса. По предварительным оценкам, на проведение “Евровидения“ в Израиле необходимы около 35 миллионов евро.

К слову, в июне проведения “Евровидения-2019“ в Израиле также оказалось под угрозой срыва. Тогда Европейский вещательный союз сообщил израильской телерадиовещательной корпорации, что предпочитает город, который не будет вызывать политических и других споров. Даже велись переговоры о том, чтобы перенести конкурс в Австрию.
 

Напомним, американская певица Арета Франклин находится при смерти. Подробности читайте здесь.

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Теги: Евровидение 2019, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  13.08.2018, 12:17
Оценка:  0
гость
Это уже не песенный конкурс, а что попало. Поэтому это евровидение пора закрыть.
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