"Евровидение-2019": опять грозятся перенести из Израиля

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2019 году могут перенести в другую страну: подробности скандала.

Песенный конкурс “Евровидение“ в 2019 году может состояться не в Израиле.

Как передает Haaretz, организаторы поставили жесткий ультиматум: если израильский телерадиовещатель KAN не внесет необходимую сумму залога, Европейский вещательный союз будет подыскивать новую площадку для проведения конкурса.

Сумма залога составляет 50 миллионов шекелей (13,7 млн долларов), и зарезервировать ее необходимо до 14 августа.

Таким образом, говорят телевизионщики, 14 августа станет “точкой невозврата“: если до этой даты нужная сумма не будет найдена, “Евровидение“ в 2019 году точно состоится не в Израиле.

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Ранее министерство финансов Израиля и премьер-министр настаивали, что KAN сам должен найти финансы в своем бюджете для организации песенного конкурса. По предварительным оценкам, на проведение “Евровидения“ в Израиле необходимы около 35 миллионов евро.

К слову, в июне проведения “Евровидения-2019“ в Израиле также оказалось под угрозой срыва. Тогда Европейский вещательный союз сообщил израильской телерадиовещательной корпорации, что предпочитает город, который не будет вызывать политических и других споров. Даже велись переговоры о том, чтобы перенести конкурс в Австрию.



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