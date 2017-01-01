Попрощалась с близкими: американская певица находится при смерти

Американская иссполнительница Арета Франклин уже объявила о завершении карьеры.

76-летняя американская соул-певица Арета Франклин находится при смерти.

Как передает The Sun, артистка уже попрощалась с близкими в своем доме в Детройте. В свою очередь, родственники Франклин призвали поклонников певицы молится за нее.

Известно, что Арета уже более восьми лет борется с раком.

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В феврале 2017 года она объявила о завершении карьеры. Тогда ей пришлось отменить ряд концертов по состоянию здоровья.

Обладательница 18 премий "Грэмми" долгое время боролась с лишним весом и алкоголизмом. Ранее она также была заядлой курильщицей.

Напомним, известный американский певец Джастин Тимберлейк выпустит сборник мемуаров.