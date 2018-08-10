Ани Лорак расплакалась во время выступления: видео
Украинская певица расплакалась на сцене во время своего выступления.
Украинская певица Ани Лорак, мужа которой недавно подловили на измене, расплакалась на собственном выступлении во время исполнения песни “Холодно“.
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На концертном видео, которое Лорак опубликовала в своем Instagram, видно, как певица не сдержала своих слез прямо на сцене.
Ваша любовь и есть моя жизнь. Спасибо, – подписала пост Ани Лорак.
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