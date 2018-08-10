Ани Лорак расплакалась во время выступления: видео

Украинская певица расплакалась на сцене во время своего выступления.

Украинская певица Ани Лорак, мужа которой недавно подловили на измене, расплакалась на собственном выступлении во время исполнения песни “Холодно“.

Читай также: Регина Тодоренко показала округлившийся живот

На концертном видео, которое Лорак опубликовала в своем Instagram, видно, как певица не сдержала своих слез прямо на сцене.

Ваша любовь и есть моя жизнь. Спасибо, – подписала пост Ани Лорак.

Накануне Кайли Дженнер показала, какой подарок получила от мужа в день рождения.