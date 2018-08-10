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Ани Лорак расплакалась во время выступления: видео

Комментариев: 4
Украинская певица расплакалась на сцене во время своего выступления.

Украинская певица Ани Лорак, мужа которой недавно подловили на измене, расплакалась на собственном выступлении во время исполнения песни “Холодно“.  

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На концертном видео, которое Лорак опубликовала в своем Instagram, видно, как певица не сдержала своих слез прямо на сцене.  

Ваша любовь и есть моя жизнь. Спасибо, – подписала пост Ани Лорак. 

Накануне Кайли Дженнер показала, какой подарок получила от мужа в день рождения.

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Теги: Ани Лорак, шоу-биз
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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  11.08.2018, 20:35
Оценка:  0
pусский
Могу лизнуть ей пизду, чтоб не скулила!
ultradetka    11.08.2018, 19:47
Оценка:  0
ultradetka
Нашла себе турка нищего,сделала из него Бога,но забыла,что у них в крови измены..гаремы.
pусский  (аноним)  11.08.2018, 19:25
Оценка:  0
pусский
У меня есть могучий отросток, если чо, могу утешить во все места!
direktor_b    11.08.2018, 19:06
Оценка:  0
direktor_b
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