Ирина Билык поделилась трогательным фото младшего сына

Мальчика певице Ирине Билык и фотографу Аслану Ахмадову родила суррогатная мать.

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Известная украинская певица Ирина Билык поделилась трогательным снимком своего младшего сына Табриза, который тут же покорил сердца поклонников звезды.

Алло! Я вас слушаю! Да, с вами говорит продюсер Ирины Билык, - подписала публикацию артистка.

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Поклонники Ирины тут же засыпали мальчика комплиментами: “Какой миленький продюсер Ирочки“, “Какой замечательный мальчишка“, “Это ангел, а не ребенок”.

Напомним, что Табриз Аслан оглы Ахмадов – второй сын Билык. Отцом мальчика, которого родила суррогатная мать, стал муж певицы, российский продюсер Аслан Ахмадов. Первого сына, Глеба, Ирина родила в 1999 году от модели Андрея Оверчука.

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