Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ирина Билык поделилась трогательным фото младшего сына

Комментариев: 0
Мальчика певице Ирине Билык и фотографу Аслану Ахмадову родила суррогатная мать.
Ирина Билык поделилась трогательным фото младшего сына
Ирина Билык поделилась трогательным фото младшего сына
instagram.com/bilyk_iryna/

Читай также: Хейден Панеттьери продает их с Кличко дом: фото особняка

Известная украинская певица Ирина Билык поделилась трогательным снимком своего младшего сына Табриза, который тут же покорил сердца поклонников звезды. 

Алло! Я вас слушаю! Да, с вами говорит продюсер Ирины Билык, - подписала публикацию артистка. 

Читай также: MONATIK трогательно поздравил жену с днем рождения

Поклонники Ирины тут же засыпали мальчика комплиментами:  “Какой миленький продюсер Ирочки“, “Какой замечательный мальчишка“, “Это ангел, а не ребенок”. 

Напомним, что Табриз Аслан оглы Ахмадов – второй сын Билык. Отцом мальчика, которого родила суррогатная мать, стал муж певицы, российский продюсер Аслан Ахмадов. Первого сына, Глеба, Ирина родила в 1999 году от модели Андрея Оверчука. 

Накануне Кайли Дженнер впервые показала лицо дочери в день своего 21-летия.

Поделись:
Теги: Ирина Билык, сын, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь