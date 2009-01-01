Хейден Панеттьери продает их с Кличко дом: фото особняка

Боксер Владимир Кличко и актриса Хейден Панеттьер расстались спустя 9 лет отношений.

Американская актриса Хейден Панеттьери, которая рассталась с украинским боксером Владимиром Кличко, продает их общий дом.

Об этом передает издание The Sun.

Дом был построен в 2012 году и расположен в столице штата Теннесси Нэшвилле. Особняк выставили на продажу за 1,6 миллиона долларов.

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В шикарном доме есть четыре спальни, пять ванных комнат, столовая, большая кухонная зона, кабинет, уютная гостиная, помещение под прачечную, гардеробная и большая открытая терраса с видом на внутренний двор.

Также на территории особняка расположен бассейн с небольшим водопадом и зоной с гидромассажем, а также небольшая детская площадка.

Также есть гараж под два места, сауна и тренажерный зал.

Панеттьери и Кличко начали встречаться в 2009 году. Их роман продолжался два года, после чего они расстались. Однако в 2013 году Хейден и Владимир сошлись снова и к концу года объявили о помолвке. В декабре 2014 года Панеттьери родила дочь Кайю. До свадьбы у актрисы с украинским боксером дело так и не дошло.

Напомним, Владимир Дантес поделился горячим фото со своей супругой - солисткой группы “Время и Стекло“ Надей Дорофеевой.