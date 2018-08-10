Спустя 3 месяца после родов: Лилия Ребрик снимается в кино

Телеканал «Украина» приступил к работе над новой 16-серийной картиной «Криминальный журналист».

Главная героиня сериала – журналистка, которая занимается расследованием убийств и исчезновения людей.

По сюжету криминальной мелодрамы, Галина с дочерью Дашей приезжает в свой родной город после долгого отсутствия. Она устраивается на работу в одну из центральных газет, где ведёт раздел криминальной хроники. Вновь и вновь Галина оказывается вовлечённой в расследования исчезновений и убийств людей. За каждым таким случаем – человеческие драмы, чьи-то сломанные судьбы. И каждое такое расследование – поединок c преступником, из которого она выходит победителем благодаря своему опыту, знаниям и чутью.

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Но с момента возвращения Галина оказывается объектом пристального внимания неизвестного, который следит за каждым её шагом. Зловещие послания, телефонные звонки, которые получает Галина, намекают на нечто, произошедшее в далёком прошлом. Однако тайне, которую главная героиня хранила почти двадцать лет, суждено раскрыться…

По словам Марии Валешной, которая исполняет роль Галины, журналистикой она никогда не занималась:

Единственное, что меня как-то связывает с этой профессией, это то, что когда-то в театральном институте у меня были уроки по сценической речи. А если говорить еще и о криминальной журналистике, то от нее я вообще далека. Перед съемками я все задавалась вопросом: «Как же моя героиня так может лезть в чужие судьбы и еще называть это помощью?». На что режиссер ответил, что это одержимость профессией. Кроме того, есть у Галины еще одно очень веское обстоятельство – поступок, который она совершила в далёком прошлом. И ведомая этими чувствами, она помогает расследовать преступления.

Партнерша Марии по съемочной площадке – ведущая «Ранку з Україною» Лилия Ребрик. Это ее первый кинопроект после рождения дочки Полины. Лилия воплощает роль Алевтины, подруги Галины, комментируя свою роль так

Это девушка, которая очень хочет выйти замуж. В каждом мужчине она видит потенциального мужа. При этом, Алевтина – далеко не глупая барышня, она просто хочет нормальной женской судьбы – муж, дети, домашний уют. А вообще я невероятно рада вернуться к кинокарьере. Я счастливый человек, ведь занимаюсь любимым делом. Все уже, наверное, знают, что я обожаю быть занятой с утра до ночи. На эти съемки, например, я приехала сразу после эфира в «Ранку з Україною», уже с гримом и прической. Оделась – и в кадр. Вот согласитесь – не работа, а мечта!

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В сериале также снимаются Анна Адамович, Илья Носков, Сергей Сипливый, Владимир Миненко, Станислав Боклан, Александр Пашков, Алиса Гурьева, Эльдар Лебедев, Александр Попов, Ирина Веренич-Островская, Светлана Шекера, Галина Корнеева и другие актеры.

Режиссер фильма – Игорь Москвитин:

В 16 сериях мы покажем 8 загадочных историй. Журналистка Галина пришла в профессию волею судьбы. Она ищет и даёт людям важную, достоверную информацию о пропавших людях. Несмотря на опасность, она ищет конфиденциальные, правдивые источники, рискует, помогает следственным органам и не идёт на компромисс с совестью. Полная отдача профессии лишила её счастливой личной жизни, и порой она ходит по лезвию бритвы. Но никто не отнимет её права любить, терпеть, дерзать и надеяться.

Также режиссер отметил, что для съемок сериала «Криминальный журналист» задействуют профессиональных поисковых собак. Кроме того, он признался, что две из восьми историй основаны на реальных событиях, но их сюжеты пока предпочитает не раскрывать.

Автор сценария картины – Александр Другов. Оператор-постановщик – Сергей Кошель. Продюсеры – Наталья Стрибук и Виталий Сиренко. Производством фильма по заказу канала «Украина» занимается компания Filmstream. Съемки будут проходить в Киеве и Киевской области и продлятся до середины ноября.

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