Американская светская львица Кайли Дженнер 10 августа отмечает свой день рождения.

Кайли Дженнер впервые показала лицо дочери в день своего 21-летия instagram.com/kyliejenner

Сестра Ким Кардашьян, американская модель и бизнесвумен Кайл Дженнер, которая может стать самой молодой миллиардершей в мире, 10 августа отмечает свое 21-летие.

К свому 21 году Кайли успела не только получить всемирную известность, заработать почти миллиард долларов, но и состояться как мать.

Читай также: Кайли Дженнер стала самой высокооплачиваемой звездой в Instagram

В феврале Кайли Дженнер родила первенца - дочь Сторми Вебстер. Отцом ребенка стал возлюбленный звезды - рэп-исполнитель Трэвис Скотт.

В свой день рождения Кайли Дженнер впервые показала лицо маленькой дочери с трогательной подписью:

В день рождения со своим самым особенным подарком. Как я жила до твоего рождения, Сторми. Люблю тебя, мой маленький ангел.

my heart Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 9 Сер 2018 р. о 1:35 PDT

К слову, фотографом выступила украинка Саша Самсонова.

Напомним, украинская ведущая Регина Тодоренко показала округлившийся живот.