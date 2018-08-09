Кайли Дженнер впервые показала лицо дочери в день своего 21-летия
Сестра Ким Кардашьян, американская модель и бизнесвумен Кайл Дженнер, которая может стать самой молодой миллиардершей в мире, 10 августа отмечает свое 21-летие.
К свому 21 году Кайли успела не только получить всемирную известность, заработать почти миллиард долларов, но и состояться как мать.
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В феврале Кайли Дженнер родила первенца - дочь Сторми Вебстер. Отцом ребенка стал возлюбленный звезды - рэп-исполнитель Трэвис Скотт.
В свой день рождения Кайли Дженнер впервые показала лицо маленькой дочери с трогательной подписью:
В день рождения со своим самым особенным подарком. Как я жила до твоего рождения, Сторми. Люблю тебя, мой маленький ангел.
К слову, фотографом выступила украинка Саша Самсонова.
Напомним, украинская ведущая Регина Тодоренко показала округлившийся живот.
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