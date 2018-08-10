Анна Седокова показала снимок в ярком купальнике
Украинская певица Анна Седокова показала, как проводит отдых.
Бывшая участница группы “ВИА Гра“ Анна Седокова показала летний снимок с отдыха.
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Фотографию, на которой певица запечатлена в ярко-розовом купальнике, подчеркивающем пышную грудь артистки, Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте с такой подписью:
Цельтесь в Луну… Ибо даже если Вы промахнетесь – приземлитесь на одной из звезд. Мысли, планы и действия. Отдыхать, конечно, невероятно хорошо.
Поклонники Седоковой пришли в восторг и от ее фигуры, и от самого купальника, и оставили сотни комментариев под ее постом.
Напомним, ранее Владимир Дантес опубликовал горячее фото со своей супругой - вокалисткой группы “Время и Стекло“ Надей Дорофеевой.
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