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Анна Седокова показала снимок в ярком купальнике

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Украинская певица Анна Седокова показала, как проводит отдых.
Анна Седокова показала снимок в ярком купальнике
Анна Седокова показала снимок в ярком купальнике
instagram.com/annasedokova

Бывшая участница группы “ВИА Гра“ Анна Седокова показала летний снимок с отдыха.

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Фотографию, на которой певица запечатлена в ярко-розовом купальнике, подчеркивающем пышную грудь артистки, Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте с такой подписью:

Цельтесь в Луну… Ибо даже если Вы промахнетесь – приземлитесь на одной из звезд. Мысли, планы и действия. Отдыхать, конечно, невероятно хорошо.

Поклонники Седоковой пришли в восторг и от ее фигуры, и от самого купальника, и оставили сотни комментариев под ее постом.

Напомним, ранее Владимир Дантес опубликовал горячее фото со своей супругой - вокалисткой группы “Время и Стекло“ Надей Дорофеевой. 

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Теги: Анна Седокова, новости, шоу-биз, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  10.08.2018, 14:18
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pусский
Аньку надо в сраньку!
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