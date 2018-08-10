ЗДнемНародженняЧувак: в Украине запустили флешмоб к юбилею Кузьмы Скрябина

17 августа Андрею Кузьменко, лидеру группы "Скрябин", который погиб в автокатастрофе, могло бы исполниться 50 лет.

К этой дате команда "Сніданку з 1+1" готовит документальный фильм, посвященный феноменальному музыканту, и запускает в социальных сетях флешмоб #зДнемНародженняЧувак.



Все, чьих сердец коснулись творчество и жизнь Кузьмы, могут записать обращение к музыканту с ответом на вопрос "Что бы ты сказал Кузьме, если бы снова его встретил?".

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Самые трогательные и искренние видео, которые будут загружены до 9 утра 15 августа, могут войти в документальный фильм "С Днем народження, Чувак", который зрители увидят в эфире "Сніданку з 1+1" 17 августа.

Однако всех желающих команда "Сніданку з 1+1" призывает не останавливаться и продолжать делиться теплыми словами в адрес Кузьмы и в дальнейшем, чтобы память о нем и его музыку жила еще долгие годы. Свои видео добавляйте в комментариях под публикацией на странице "Сніданку з 1+1" в Facebook или загружайте на персональных страницах в Instagram с соответствующим хэштегом. Обязательно заканчивайте свое обращение фразой "З днем народження, Чувак!".

Во время съемок ленты на вопрос"Что бы ты сказал Кузьме, если бы снова его встретил?" ответил лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук:

Я просто был бы счастлив, вот и все... Если бы я мог его увидеть, здесь с нами, я просто был бы счастлив. Не думаю, что имело бы значение, сказанное в тот момент. Я думаю, у Кузьмы было прекрасное чувство юмора, и он был свободным. Иногда его, как и всех шоуменов, заносило. Но обычно он очень тонко чувствовал и умел быть честным с самим собой.

Святослав Вакарчук пресс-служба канала 1+1

Смотрите первые кадры документального фильма:

Присоединяйтесь к флешмобу #зДнемНародженняЧувак и станьте частью фильма о своем кумире.

Премьера фильма "З днем народження, Чувак" состоится 17 августа в эфире утреннего шоу "Сніданок з 1+1". А также все киевляне и гости столицы смогут посмотреть ленту на большом экране вечером этого же дня во время специального показа в Кино-саду под открытым небом "Жизнелюб" на Гидропарке.

Напомним, что кроме Святослава Вакарчука своими воспоминаниями о Кузьме в фильме "З днем народження, Чувак" поделятся жена и родители музыканта, участники первого и второго состава группы "Скрябин", музыкальный критик Ярослав Лодыгин, а также гитарист и лучший друг Андрея - Олег Турко (Лесик).