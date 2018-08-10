Появились первые с начала голодовки фото Олега Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов незаконно пребывает в российской колонии и голодает уже больше трех месяцев.

Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой прислали из России свежие фотографии украинский режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, который 14 мая 2018 года объявил бессрочную голодовку.

Об этом Денисова сообщила в своем Facebook-аккаунте:

Только что от Уполномоченного РФ (Татьяна Москалькова - ред.) пришли фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активен, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются, как он выдерживает, состояние его удовлетворительное. На мой вопрос, могу ли я обнародовать фото, мне ответили, когда спрашивали о разрешении сделать фото, Олег понимает, что люди волнуются о нем.

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Сенцов был задержан российскими правоохранительными органами в 2014 году в Крыму по подозрению терроризме и уже 4 года незаконно удерживается РФ в тюрьме.

При этом режиссер неоднократно заявлял о применяемых к нему пытках. Несмотря на поддержку ряда международных организаций и авторитетных личностей, Олег по-прежнему незаконно пребывает в тюрьме.

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить всех украинских политзаключенных в российских тюрьмах.



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