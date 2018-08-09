Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Новый образ и зажигательные ритмы: KAMALIYA представляет провокационное видео “Самба Тропікана”

Комментариев: 1
Певица KAMALIYA готовит настоящий сюрприз своим поклонникам. Исполнительница представляет яркое и сексуальное lyric-video на песню “Самба Тропікана”, в котором предстаёт в новом для себя образе роковой соблазнительницы.
Новое видео KAMALIYA
Новое видео KAMALIYA
пресс-служба

Именно такой увидела певицу режиссёр видео, известная украинская клипмейкерка Елена Винярская, которая комментирует:

В этой видеоработе мне захотелось показать её похожей на дикую кошку! И латиноамериканские ритмы композиции очень этому способствовали.

Обложка песни KAMALIYA
Обложка песни KAMALIYA
пресс-служба

Читайте также: "Перестала петь": Тина Кароль рассказала о борьбе с кризисом

Для самой KAMALIYA работа над lyric-video, по ее словам, стала большим творческим экспериментом.

“Самба Тропікана” — это, безусловно, старт для другой меня. Сейчас мы готовим абсолютно новую концертную программу. Уверена, такой KAMALIYA вы не просто не видели, но и не представляли себе!

Исполнительница уверяет: зрителей поразит новое lyric-video. Премьера “Самба Тропікана” состоится сегодня, 9 августа, в «ДК ПРЕМЬЕР» на телеканале М1. Видео уже доступно на официальной странице певицы в YouTube.

Напомним также, что Виталий Козловский сравнил себя с Рианной.

Поделись:
Теги: Камалия, KAMALIYA, певица, новое видео, новости, новая песня, видео, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  09.08.2018, 18:47
Оценка:  0
pусский
Ух, Камалия так и просит в пердалию, у меня зашевелился, гы-гы...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь