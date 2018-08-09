Новый образ и зажигательные ритмы: KAMALIYA представляет провокационное видео “Самба Тропікана”

Певица KAMALIYA готовит настоящий сюрприз своим поклонникам. Исполнительница представляет яркое и сексуальное lyric-video на песню “Самба Тропікана”, в котором предстаёт в новом для себя образе роковой соблазнительницы.

Именно такой увидела певицу режиссёр видео, известная украинская клипмейкерка Елена Винярская, которая комментирует:

В этой видеоработе мне захотелось показать её похожей на дикую кошку! И латиноамериканские ритмы композиции очень этому способствовали.

Обложка песни KAMALIYA пресс-служба

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Для самой KAMALIYA работа над lyric-video, по ее словам, стала большим творческим экспериментом.

“Самба Тропікана” — это, безусловно, старт для другой меня. Сейчас мы готовим абсолютно новую концертную программу. Уверена, такой KAMALIYA вы не просто не видели, но и не представляли себе!

Исполнительница уверяет: зрителей поразит новое lyric-video. Премьера “Самба Тропікана” состоится сегодня, 9 августа, в «ДК ПРЕМЬЕР» на телеканале М1. Видео уже доступно на официальной странице певицы в YouTube.

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