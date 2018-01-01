Канал «Украина»: Виктор Бронюк готовит сборник стихов
Популярный украинский коллектив «ТІК» – это всегда задор и веселье. Но при этом, музыканты всегда найдут, чем удивить и порадовать. Оказывается, лидер группы Виктор Бронюк еще несколько лет назад задумал издать сборник своих стихов.
Виктор Бронюк за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!» рассказал:
В принципе, книга уже была готова, но тогда как раз начались все эти нехорошие события в Украине. И я понял, что тогда это было не ко времени и не к месту, поэтому решил вернуться к этой идее позже.
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Впрочем, оказывается, один экземпляр уже вышел из типографии. И Виктор всерьез думает о том, чтобы выпустить книгу более солидным тиражом.
Виктор Бронюк в эксклюзивном интервью каналу «Украина» рассказал:
В прошлом году я получил экземпляр книги от своей супруги. Она все организовала, договорилась с издательством и презентовала мне мой же сборник стихов. Это, конечно, было очень приятно. Думаю, вскоре мы займемся этим вопросом и издадим книгу, чтобы свой экземпляр мог получить каждый желающий.
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Напомним, в грандиозном шоу «З Днем народження, Україно!» приняли участие самые популярные украинские артисты – Тина Кароль, Олег Винник, THE HARDKISS, Оля Полякова, MONATIK, Макс Барских, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Сергей Бабкин, группы «НеАнгелы» и «ТІК», TARABAROVA, Нина Матвиенко, «Антитіла», Freedom-jazz, KADNAY. Режиссером стала Елена Коляденко, а ведущими – звезды канала «Украина» Лилия Ребрик, Александр Скичко, Алексей Суханов и Алена Винницкая.
Телевизионную версию шоу зрители канала «Украина» увидят 24 августа в рамках праздничного эфира ко Дню независимости Украины.
Напомним также, что Оля Полякова заплатит 10 тысяч грн за лучшую пародию на себя. Узнать подборобности конкурса пародий можно по ссылке.
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