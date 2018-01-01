Канал «Украина»: Виктор Бронюк готовит сборник стихов

Во время съемок праздничного шоу «З Днем народження, Україно!», которое канал «Украина» покажет 24 августа, лидер группы «ТІК» Виктор Бронюк признался, что готовит сюрприз для своих поклонников.

Популярный украинский коллектив «ТІК» – это всегда задор и веселье. Но при этом, музыканты всегда найдут, чем удивить и порадовать. Оказывается, лидер группы Виктор Бронюк еще несколько лет назад задумал издать сборник своих стихов.

Виктор Бронюк за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!» рассказал:

В принципе, книга уже была готова, но тогда как раз начались все эти нехорошие события в Украине. И я понял, что тогда это было не ко времени и не к месту, поэтому решил вернуться к этой идее позже.

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Впрочем, оказывается, один экземпляр уже вышел из типографии. И Виктор всерьез думает о том, чтобы выпустить книгу более солидным тиражом.

Виктор Бронюк пресс-служба телеканала "Украина"

Виктор Бронюк в эксклюзивном интервью каналу «Украина» рассказал:

В прошлом году я получил экземпляр книги от своей супруги. Она все организовала, договорилась с издательством и презентовала мне мой же сборник стихов. Это, конечно, было очень приятно. Думаю, вскоре мы займемся этим вопросом и издадим книгу, чтобы свой экземпляр мог получить каждый желающий.

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Напомним, в грандиозном шоу «З Днем народження, Україно!» приняли участие самые популярные украинские артисты – Тина Кароль, Олег Винник, THE HARDKISS, Оля Полякова, MONATIK, Макс Барских, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Сергей Бабкин, группы «НеАнгелы» и «ТІК», TARABAROVA, Нина Матвиенко, «Антитіла», Freedom-jazz, KADNAY. Режиссером стала Елена Коляденко, а ведущими – звезды канала «Украина» Лилия Ребрик, Александр Скичко, Алексей Суханов и Алена Винницкая.

Телевизионную версию шоу зрители канала «Украина» увидят 24 августа в рамках праздничного эфира ко Дню независимости Украины.

Напомним также, что Оля Полякова заплатит 10 тысяч грн за лучшую пародию на себя. Узнать подборобности конкурса пародий можно по ссылке.