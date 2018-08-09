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Александру Пономареву - 45: лучшие хиты золотого голоса Украины

Комментариев: 2
В четверг, 9 августа, украинский певец Александр Пономарев отмечает свой день рождения.
Александр Пономарев отмечает 45-летие
Александр Пономарев отмечает 45-летие
instagram.com/ponomaryovoleksandr

9 августа народный артист Украины, которого называют золотым голосом страны, Александр Пономарев отмечает свой 45-й день рождения.

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С 1993 году певец стал известен на всю Украину, победив на конкурсе “Червона рута“. С того времени артист выпустил десятки хитов, основал свой продюсерский центр и даже стал первым представителем Украины на международном песенном конкурсе “Евровидение“.

В честь дня рождения Александра Пономарева Ivona предлагает вспомнить лучшие хиты певца.

Напомним, ранее украинский певец Виталий Козловский сравнил себя с Рианной.

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Теги: Александр Пономарев, видео, новости, шоу-биз
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Комментариев (2)
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Отсортировать по дате Вниз
тм  (аноним)  09.08.2018, 16:55
Оценка:  0
тм
45? Думала, он старше!
гость  (аноним)  09.08.2018, 16:14
Оценка:  0
гость
Сашка пидapас с Днём Рождения. Ноющий говнюк. Жирный поц.
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