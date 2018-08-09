Александру Пономареву - 45: лучшие хиты золотого голоса Украины

В четверг, 9 августа, украинский певец Александр Пономарев отмечает свой день рождения.

9 августа народный артист Украины, которого называют золотым голосом страны, Александр Пономарев отмечает свой 45-й день рождения.

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С 1993 году певец стал известен на всю Украину, победив на конкурсе “Червона рута“. С того времени артист выпустил десятки хитов, основал свой продюсерский центр и даже стал первым представителем Украины на международном песенном конкурсе “Евровидение“.

В честь дня рождения Александра Пономарева Ivona предлагает вспомнить лучшие хиты певца.

Напомним, ранее украинский певец Виталий Козловский сравнил себя с Рианной.