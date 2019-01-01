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Премия "Оскар" получила новую номинацию

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Критерии выдвижения на новую номинацию будут определены в ближайшее время.
Премия "Оскар" получила новую номинацию
Премия "Оскар" получила новую номинацию
GettyImages.com

Американская киноакадемия ввела новую номинацию на престижную кинопремию "Оскар".

Как передает Vanity Fair, она получила название "Выдающийся популярный фильм".

Критерии выдвижения на новую номинацию будут определены в ближайшее время. Стоит отметить, что это первое за последние 17 лет изменение в номинациях.

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Предыдущим было появление категории "Лучший анимационный фильм" в 2001 году (первым лауреатом стал мультфильм "Шрек").

Предполагается, что в новой номинации будут награждаться высокобюджетные кассовые блокбастеры, которые регулярно попадают в основную категорию, но обычно проигрывают там драматическим фильмам.

Следующая церемония вручения кинопремии состоится 24 февраля 2019 года в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Напомним, на украинском телевидении покажут фильм про погибшего певца Андрея Кузьменко.

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Теги: Оскар, новости, шоу-биз
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