Премия "Оскар" получила новую номинацию
Американская киноакадемия ввела новую номинацию на престижную кинопремию "Оскар".
Как передает Vanity Fair, она получила название "Выдающийся популярный фильм".
Критерии выдвижения на новую номинацию будут определены в ближайшее время. Стоит отметить, что это первое за последние 17 лет изменение в номинациях.
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Предыдущим было появление категории "Лучший анимационный фильм" в 2001 году (первым лауреатом стал мультфильм "Шрек").
Предполагается, что в новой номинации будут награждаться высокобюджетные кассовые блокбастеры, которые регулярно попадают в основную категорию, но обычно проигрывают там драматическим фильмам.
Следующая церемония вручения кинопремии состоится 24 февраля 2019 года в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
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