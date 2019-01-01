Премия "Оскар" получила новую номинацию

Критерии выдвижения на новую номинацию будут определены в ближайшее время.

Американская киноакадемия ввела новую номинацию на престижную кинопремию "Оскар".

Как передает Vanity Fair, она получила название "Выдающийся популярный фильм".

Критерии выдвижения на новую номинацию будут определены в ближайшее время. Стоит отметить, что это первое за последние 17 лет изменение в номинациях.

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Предыдущим было появление категории "Лучший анимационный фильм" в 2001 году (первым лауреатом стал мультфильм "Шрек").

Предполагается, что в новой номинации будут награждаться высокобюджетные кассовые блокбастеры, которые регулярно попадают в основную категорию, но обычно проигрывают там драматическим фильмам.

Следующая церемония вручения кинопремии состоится 24 февраля 2019 года в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

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