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Виталий Козловский сравнил себя с Рианной

Комментариев: 1
Украинский певец Виталий Козловский показал кадр со съемок нового фильма.
Виталий Козловский сравнил себя с Рианной
Виталий Козловский сравнил себя с Рианной
instagram.com/vkozlovskiy

Исполнитель Виталий Козловский поделился с поклонниками провокационной фотографией.

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В своем Instagram-аккаунте артист разместил снимок, на котором сравнивает себя с американской певицей Рианной:

Голосуем! Ботфорты Рианы или рыбацкие сапоги дяди Васи, одолженные для съёмок нового клипа? #какриана #безсердечка#толькоправойрукой 

 

Мнения поклонников разделились: некоторые сказали, что Козловский лучше всех в любом образе, а некоторые - что артист стал слишком пошлым.

Напомним, украинская ведущая Регина Тодоренко показала округлившийся живот.

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Теги: Виталий Козловский, Рианна, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  09.08.2018, 14:16
Оценка:  0
гость
....где та граница, которая отделяет творчество от клиники?????
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