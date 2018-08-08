Виталий Козловский сравнил себя с Рианной
Украинский певец Виталий Козловский показал кадр со съемок нового фильма.
Исполнитель Виталий Козловский поделился с поклонниками провокационной фотографией.
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В своем Instagram-аккаунте артист разместил снимок, на котором сравнивает себя с американской певицей Рианной:
Голосуем! Ботфорты Рианы или рыбацкие сапоги дяди Васи, одолженные для съёмок нового клипа? #какриана #безсердечка#толькоправойрукой
Мнения поклонников разделились: некоторые сказали, что Козловский лучше всех в любом образе, а некоторые - что артист стал слишком пошлым.
Напомним, украинская ведущая Регина Тодоренко показала округлившийся живот.
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