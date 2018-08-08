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Регина Тодоренко показала округлившийся живот

Комментариев: 2
Украинскую ведущую Регину Тодоренко подозревают в беременности.
Регина Тодоренко показала округлившийся живот
Регина Тодоренко показала округлившийся живот
instagram.com/reginatodorenko

Экс-ведущая тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко показала округлившийся животик.

В InstaStories звезда опубликовала короткое видео, на котором рассказывает о своем отдыхе в Греции. Снимала ролик Регина в купальнике, при этом ее поклонники смогли разглядеть перемены в фигуре знаменитости.

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Слухи о беременности Тодоренко ходят уже давно, однако, похоже, что вскоре ведущая действительно станет мамой. Отметим, что официально Регина свою беременность не подтверждала.

Недавно возлюбленный ведущей Влад Топалов сделал ей предложение руки и сердца. Пара долго скрывала свои отношения, однако теперь будущие супруги появляются вместе на публике и часто публикают общие снимки в социальных сетях.

Напомним, 68-летний голливудский актер Ричард Гир во второй раз станет отцом.

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Теги: Регина Тодоренко, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  08.08.2018, 18:13
Оценка:  0
гость
И где там живот?
гость  (аноним)  08.08.2018, 18:07
Оценка:  0
гость
уехать в мацковию и залететь от нарика могла только эта конченная еврейка
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