Звезда фильма "Такси" может ослепнуть после драки
Актер Сами Насери, который сыграл главную роль в фильме “Такси“, может ослепнуть после драки, которая произошла в московском караоке-клубе.
Об этом передает Telegram-канал Mash.
Оказалось, что пару месяцев назад у актера уже диагностировали перелом орбиты глаза. Во время драки в баре ему попали именно в больное место.
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Как сообщают источники, в “НИИ Глазных болезней“ Насери сделали сложную операцию, которая длилась 10 часов. Ему заменили хрусталик глаза.
При этом хрусталик может не прижиться. В таком случае Сами ослепнет на один глаз.
Помимо проблем со здоровьем у француза сорвался хороший контракт на съемку фильма.
Напомним, голливудская актриса Дженнифер Гарнер едва не погибла в море вместе с дочерью. Подробности жуткого инцидента читайте здесь.
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