Звезда фильма "Такси" может ослепнуть после драки

Французского актера Сами Насери избили в одном из московских караоке-клубов.

Сами Насери может ослепнуть после драки GettyImages.com

Актер Сами Насери, который сыграл главную роль в фильме “Такси“, может ослепнуть после драки, которая произошла в московском караоке-клубе.

Об этом передает Telegram-канал Mash.

Оказалось, что пару месяцев назад у актера уже диагностировали перелом орбиты глаза. Во время драки в баре ему попали именно в больное место.

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Как сообщают источники, в “НИИ Глазных болезней“ Насери сделали сложную операцию, которая длилась 10 часов. Ему заменили хрусталик глаза.

При этом хрусталик может не прижиться. В таком случае Сами ослепнет на один глаз.

Помимо проблем со здоровьем у француза сорвался хороший контракт на съемку фильма.

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