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Звезда фильма "Такси" может ослепнуть после драки

Комментариев: 3
Французского актера Сами Насери избили в одном из московских караоке-клубов.
Сами Насери может ослепнуть после драки
Сами Насери может ослепнуть после драки
GettyImages.com

Актер Сами Насери, который сыграл главную роль в фильме “Такси“, может ослепнуть после драки, которая произошла в московском караоке-клубе.

Об этом передает Telegram-канал Mash.

Оказалось, что пару месяцев назад у актера уже диагностировали перелом орбиты глаза. Во время драки в баре ему попали именно в больное место. 

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Как сообщают источники, в “НИИ Глазных болезней“ Насери сделали сложную операцию, которая длилась 10 часов. Ему заменили хрусталик глаза. 

При этом хрусталик может не прижиться. В таком случае Сами ослепнет на один глаз.

Помимо проблем со здоровьем у француза сорвался хороший контракт на съемку фильма.

Напомним, голливудская актриса Дженнифер Гарнер едва не погибла в море вместе с дочерью. Подробности жуткого инцидента читайте здесь.

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Теги: Сами Насери, Такси, новости, шоу-биз
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  08.08.2018, 19:30
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гость
Да какой он русский ,это же ваш рагуль пишет .не видишь что ли по стилю беседы ?
гость  (аноним)  08.08.2018, 19:23
Оценка:  0
гость
ты козломордый прав. великая Кацапетовка-дерьмо страшное!
pусский  (аноним)  08.08.2018, 18:14
Оценка:  0
pусский
Таких у нас пиздят, это да! Гы-гы-гы, великая Россия - страшная сила!
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