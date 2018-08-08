На телевидении покажут фильм про Кузьму Скрябина

17 августа Андрею Кузьменко, лидеру группы «Скрябін», который погиб в автокатастрофе, могло бы исполниться 50 лет.

К юбилейной дате команда утреннего шоу «Сніданок з 1+1» готовит документальный фильм про феноменального украинского исполнителя. Кинолента получила название «З днем народження, Чувак».

Директор департамента утреннего вещания канала «1+1» Юлия Жмакина рассказала:

Для нашей команды этот проект является экспериментальным - «Сніданок» впервые взялся за создание документального кино. Мы помнили о Дне рождения Кузьмы, и очень хотели сделать что-то особенное, не ограничиваясь просто интервью или сюжетом с воспоминаниями, ведь Кузьма - это целая эпоха. В нашем фильме мы решили рассказать о периоде истории страны через призму его песен от первой - «Чуєш біль», до последней - «Кінець фільму».

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В фильме зрителям расскажут, каким сыном, мужем, отцом и другом был Андрей Кузьменко. Во время работы над проектом ведущий «Сніданку з 1+1» Руслан Сеничкин пообщался с отцом и женой Кузьмы, которые до сих пор не давали интервью после гибели музыканта. Также своими воспоминаниям о Кузьме поделится его мать Ольга Михайловна, участники первого и второго состава группы «Скрябин», лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, музыкальный критик Ярослав Лодыгин, а также гитарист и лучший друг Кузьмы - Олег Турко (Лесик).

Фильм о Кузьме Скрябине пресс-служба канала 1+1

«З днем народження, Чувак» - не только документальный фильм, но и музыкальный. Песни Кузьмы живут и после его гибели – даже более популярны, чем при жизни музыканта. В фильме прозвучат каверы на песни «Скрябина» в исполнении молодых украинских музыкантов.

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Кроме того, специально для съемок фильма команда построила комнату воспоминаний, в которой собрала старые фотографии, афиши и личные вещи Кузьмы, которые имели для него особое значение.

Музыкальный фильм о Кузьме Скрябине пресс-служба канала 1+1

Креативный продюсер «Сніданку з 1+1» Ирина Никончук говорит:

Когда во время работы над фильмом мы общались с фанами Кузьмы, нас поразило, что все они до сих пор говорят о нем в настоящем времени и относятся как к близкому приятелю, называя не иначе как «чуваком» или «дядьком». Мы долго думали над названием фильма, но решили остановиться на «З днем народження, Чувак». Нам кажется, эта фраза наиболее точно передает атмосферу фильма. И именно с этого обращения Руслана Сеничкина начинается фильм.

Зрители канала «1+1» увидят фильм «З днем народження, Чувак» в День рождения Кузьмы Скрябина, 17 августа, в эфире утреннего шоу «Сніданок з 1+1».

Напомним также, что Ольга Сумская и Кирилл Дыцевич показали впечатляющие фото со съемок мелодрамы «Две матери» на «1+1».