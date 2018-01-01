Open Kids ввели тренд на карандаши
Участницы группы Open Kids рассказали, как обычный цветной карандаш смог стать креативной составляющей и как девчонки предлагают использовать его, помимо прямого назначения – рисовать.
Мы с участницами группы прошлись по сюжету клипа, который по задумке режиссера Леонида Колосовского раскрыл особенности подросткового возраста девчонок, со всеми его характерными проявлениями: эмоциями, амбициями, разнообразием и настроением. Ну а инструментом отражения максимализма и эмоциональности подростка стали цветные карандаши.
Аня Бобровская:
С помощью карандашей можно создать классную фотосессию, используя те цвета, которые у вас преимущественно преобладают в аккаунте и импонируют. Вы можете их использовать как оригинальный реквизит.
Ангелина Романовская:
Да, для фотосета вообще отлично! Вы можете их взять просто в руку, зацепить в высокие носки, подбросить в воздух над собой или же заколоть волосы, что можно использовать и просто в повседневной жизни.
Лера Дидковская:
Зажать зубами, как это сделала я в клипе – это в продолжение к фотосессии оригинальной, а еще открытие - это сделать хенд-мейд украшение и подарить любимому человеку или же себе сделать. Это реально стильно и оригинально смотрится. Этим же карандашом написать красочную записку и вложить в упаковку с презентом, или вообще создать палитру таких подвесок. В общем, для креатива полно вариантов.
Юля Гамалий:
Кстати, игра 4Fingers, когда ты ножом между пальцами быстро переставляешь, это можно с помощью карандаша же делать, безопасно и ярко! А вообще сейчас все поголовно ведут влоги об оформлении дневников, так вот подключить цветные карандаши - это интересно.
Аня Музафарова:
А игра “Правда или Ложь“ классно получилась, когда вместо указателя бутылочки ты реально используешь яркость! Ну и прорисовка скетчей карандашами прикольно получается, классные и оригинальные стикеры, в карандаше это выглядит вообще по-другому и как-то натурально.
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В общем, фантазия и креатив – это важная составляющая, и тогда такой простой на первый взгляд инструмент как карандаши Marco, становится фишкой стиля и образа, а также востребованным не только в детском возрасте, а и у молодежи.
Сам же клип на песню “Стикером“ Open Kids можно посмотреть здесь:
К слову, уже 24 ноября группа планирует масштабный сольный концерт в Stereoplaza, где обязательно исполнит новый сингл и представит новое оригинальное шоу, детали здесь.
Напомним, ранее было названо имя одинадцатого участника шоу “Танці з зірками 2018“. Кто им стал, читайте здесь.
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