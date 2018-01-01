Недавно популярная группа Open Kids, презентовала свою новую работу под названием "Стикером", где одним из главных лейтмотивов стал цветной карандаш.

Участницы группы Open Kids рассказали, как обычный цветной карандаш смог стать креативной составляющей и как девчонки предлагают использовать его, помимо прямого назначения – рисовать.

Мы с участницами группы прошлись по сюжету клипа, который по задумке режиссера Леонида Колосовского раскрыл особенности подросткового возраста девчонок, со всеми его характерными проявлениями: эмоциями, амбициями, разнообразием и настроением. Ну а инструментом отражения максимализма и эмоциональности подростка стали цветные карандаши.

Аня Бобровская:

С помощью карандашей можно создать классную фотосессию, используя те цвета, которые у вас преимущественно преобладают в аккаунте и импонируют. Вы можете их использовать как оригинальный реквизит.

Open Kids ввели тренд на карандаши пресс-служба

Ангелина Романовская:

Да, для фотосета вообще отлично! Вы можете их взять просто в руку, зацепить в высокие носки, подбросить в воздух над собой или же заколоть волосы, что можно использовать и просто в повседневной жизни.

Open Kids ввели тренд на карандаши пресс-служба

Лера Дидковская:

Зажать зубами, как это сделала я в клипе – это в продолжение к фотосессии оригинальной, а еще открытие - это сделать хенд-мейд украшение и подарить любимому человеку или же себе сделать. Это реально стильно и оригинально смотрится. Этим же карандашом написать красочную записку и вложить в упаковку с презентом, или вообще создать палитру таких подвесок. В общем, для креатива полно вариантов.

Open Kids ввели тренд на карандаши пресс-служба

Open Kids ввели тренд на карандаши пресс-служба

Юля Гамалий:

Кстати, игра 4Fingers, когда ты ножом между пальцами быстро переставляешь, это можно с помощью карандаша же делать, безопасно и ярко! А вообще сейчас все поголовно ведут влоги об оформлении дневников, так вот подключить цветные карандаши - это интересно.

Open Kids ввели тренд на карандаши пресс-служба

Аня Музафарова:

А игра “Правда или Ложь“ классно получилась, когда вместо указателя бутылочки ты реально используешь яркость! Ну и прорисовка скетчей карандашами прикольно получается, классные и оригинальные стикеры, в карандаше это выглядит вообще по-другому и как-то натурально.

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В общем, фантазия и креатив – это важная составляющая, и тогда такой простой на первый взгляд инструмент как карандаши Marco, становится фишкой стиля и образа, а также востребованным не только в детском возрасте, а и у молодежи.

Сам же клип на песню “Стикером“ Open Kids можно посмотреть здесь:

К слову, уже 24 ноября группа планирует масштабный сольный концерт в Stereoplaza, где обязательно исполнит новый сингл и представит новое оригинальное шоу, детали здесь.

Напомним, ранее было названо имя одинадцатого участника шоу “Танці з зірками 2018“. Кто им стал, читайте здесь.