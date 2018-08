Маркус Рива открыл шоу Риты Оры

4 августа впервые в Латвии выступила всемирно известная поп-дива, певица в стиле R&B и актриса Рита Ора.

Грандиозный концерт певицы открыл латвийский певец, диджей, и ведущий ТВ-шоу “X Faktors“ Маркус Рива.

Музыкальные критики назвали шоу самым горячим мероприятие года в Латвии. Билеты были распроданы в считанные дни, концерт Риты Оры посетили не только жители Латвии, а также гости из других стран, включая даже Бразилию.

Рита Ора на концерте в Латвии пресс-служба

Маркус Рива не обдумывая принял предложение менеджмента Риты Оры, когда они выбрали его как лучшего артиста Латвии для разогрева зрителей.

Читайте также: Макс Барских рассказал, чего не терпит в поклонницах

Маркус исполнил все самые горячие хиты, а также новый трек “Свадхистхана”. Спустя 2 недели после презентации, “Свадхистхана” заняла почетное место в десятке лучших iTunes LV. Стоит отметить, что после большого концерта “Лайма. Юрмала. Рандеву-2018”, где Маркус презентовал “Свадхистхану”, Филипп Киркоров сделал Маркусу и его новой песне комплимент, сказав что это потенциальный хит.

На концерте Риты Оры Маркус принял на себя первые капли дождя, накрывшего открытую концертную площадку. Публику от танцев дождь не отвлек, а только усилил приятные эмоции. Рита Ора, приняв микрофон от Маркуса сказала “Fuck the rain!”

Рита Ора порадовала своих поклонников впечатляющей шоу программой, исполнив свои хиты: “Anywhere“, “For you“, “Body on me“, “I will never let you down“, “Poison“, “R.I.P“, “Coming home“, “How we do“, “Shine ya light“ и многие другие популярные композиции.

Маркус Рива поделился своими впечатлениями:

За творчеством Риты Оры слежу уже давно, с начала её музыкальной карьеры. Она – эталон современной поп-дивы – уверенная, сексапильная и с множеством хитов на своём счету. Уже давно ждал её приезда к нам в Латвию! Поэтому, вдвойне приятно, что менеджмент Риты выбрал меня! Для меня честь «разогревать» её концерт.

Читайте также: "Фіолет" презентовали душевный клип на песню "Найкращий друг"

Последние несколько лет Маркус Рива работает не только в Латвии, но и за рубежом. выпуская песни и клипы на русском, латышском, английском и украинском языках. Песни и клипы “Красива сильно“, “Ты влюблена“, “With You“, “Не зови“, “This Time“, “Куда ночь заведёт“ и т.д. уверенно ротируются на многих радиостанциях и музыкальных ТВ по всему миру. На протяжении четырех лет Маркус выступает как певец и DJ в самых респектабельных местах Латвии, Украины, Беларуси, США и Европы. В прошлом году Маркус предстал перед телезрителями в роли ведущего в всемирно известном шоу талантов “Х Faktors“, которое впервые запустилось в Латвии.

Рита Ора — популярная британская певица и актриса, албанского происхождения, наставником и продюсером которой является Jay-Z. Первые сольные синглы “R.I.P“ и “How We Do (Party)“ сразу же заняли лидирующие позиции в главном чарте Великобритании, а дебютный альбом, выпущенный в 2012 году, включает в себя работу с такими именитыми исполнителями, как Will.I.Am и Kanye West. Помимо музыкальной деятельности, Рита Ора принимает участие в съемках крупнобюджетных фильмов, таких как “Форсаж-6“ и “50 оттенков серого“, а также несколько сезонов подряд была в составе жюри ТВ шоу “The X Factor“.

Напомним также, что украинская певица KaVa снимет клип на Лазурном берегу.