Украинская ведущая выходит замуж

Популярная телеведущая и журналист Виктория Сеник рассказала о будущем муже.

Ведущая “Надзвичайних новин“ на украинском телеканале ICTV Виктория Сеник, коллега Константина Стогния получила предложение руки и сердца. Свадьба состоится в ближайшие дни в Киеве.

Избранника зовут Игорь, он – успешный бизнесмен, развивает украинское сельское хозяйство. С будущим женихом Викторию познакомил муж ее сестры. Однажды он устроил им сюрприз – романтическое свидание в лесу:

–Я тогда еще не понимала, что происходит, но с первого же взгляда на Игоря мое сердце начало биться быстрее. Слишком многим я была очарована. Поначалу меня это даже испугало, и я специально погружалась в работу, чтобы меньше о нем думать. Но Игорь оказался настойчивым и не позволил мне о себе забыть.

Виктория Сеник выходит замуж пресс-служба канала ICTV

Ведущая признается, что до того, как услышать ее заветное “да“, Игорь почти четыре года окружал ее заботой и вниманием и сделал все, чтобы у нее просто не было другого выбора:

Я не сразу влюбилась. С моей стороны это очень взвешенная и рассудительная любовь. Ее заслужили, ее создали в моем сердце и добились взаимности. Своим отношением, искренностью, нежностью, готовностью брать любой удар на себя и окружать меня всем самым чистым, светлым и настоящим.

Виктория Сеник выходит замуж пресс-служба канала ICTV

Cвадьба состоится на днях в Киеве, а медовый месяц будущие молодожены проведут в одной из южных стран:

Будет роспись, венчание, празднование, и даже не все сразу. Мы решили растянуть удовольствие. Начнем в Киеве, потом я бы очень хотела поехать в теплые края, ведь этим летом не получилось отдохнуть. Но так как мы оба много работаем, планируем вырваться осенью или уже зимой. Надеюсь, Константин Петрович меня отпустит.

Виктория Сеник выходит замуж пресс-служба канала ICTV

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