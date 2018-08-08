Украинская ведущая выходит замуж
Ведущая “Надзвичайних новин“ на украинском телеканале ICTV Виктория Сеник, коллега Константина Стогния получила предложение руки и сердца. Свадьба состоится в ближайшие дни в Киеве.
Избранника зовут Игорь, он – успешный бизнесмен, развивает украинское сельское хозяйство. С будущим женихом Викторию познакомил муж ее сестры. Однажды он устроил им сюрприз – романтическое свидание в лесу:
–Я тогда еще не понимала, что происходит, но с первого же взгляда на Игоря мое сердце начало биться быстрее. Слишком многим я была очарована. Поначалу меня это даже испугало, и я специально погружалась в работу, чтобы меньше о нем думать. Но Игорь оказался настойчивым и не позволил мне о себе забыть.
Ведущая признается, что до того, как услышать ее заветное “да“, Игорь почти четыре года окружал ее заботой и вниманием и сделал все, чтобы у нее просто не было другого выбора:
Я не сразу влюбилась. С моей стороны это очень взвешенная и рассудительная любовь. Ее заслужили, ее создали в моем сердце и добились взаимности. Своим отношением, искренностью, нежностью, готовностью брать любой удар на себя и окружать меня всем самым чистым, светлым и настоящим.
Cвадьба состоится на днях в Киеве, а медовый месяц будущие молодожены проведут в одной из южных стран:
Будет роспись, венчание, празднование, и даже не все сразу. Мы решили растянуть удовольствие. Начнем в Киеве, потом я бы очень хотела поехать в теплые края, ведь этим летом не получилось отдохнуть. Но так как мы оба много работаем, планируем вырваться осенью или уже зимой. Надеюсь, Константин Петрович меня отпустит.
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