Макс Барских рассказал, чего не терпит в поклонницах

Украинский певец Макс Барских рассказал о назойливых фанатах и наглых журналистах.

Макс Барских от недостатка женского внимания точно не страдает. Впрочем, бывает и наоборот: порой это внимание уж слишком агрессивное.

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За кулисами грандиозного шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет 24 августа, Барских признался, что даже в тех моментах, когда поклонники ведут себя вызывающе, Макс старается "держать планку":

Бывало такое, что поклонницы бросали лифчики. Ты поешь, стараешься, а вдруг из зала прямо на сцену летит лифчик. Это уже, я бы сказал «классика жанра». Однако артист должен оставаться невозмутимым. Но чего я не терплю, так это наглости. Это касается и поклонников, и журналистов. К примеру, если мне задают вопрос, который банален и уже не раз задавали – я, безусловно, отвечу. Но если человек позволяет себе хамить или грубить – такой разговор я сразу пресекаю.

В то же время, когда поклонники хотят сфотографироваться или пообщаться, он реагирует абсолютно спокойно:

Это часть моей работы, и я отношусь к своим слушателям с уважением. Но уважение должно быть взаимным.

Напомним, недавно на украинский бойз-бэнд "Action" напала пранкерша. Видео инцидента смотрите здесь.