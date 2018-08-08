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Помолодел в два раза: Брэд Питт снялся в сексуальной фотосессии

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Голливудский актер Брэд Питт украсил обложку глянцевого журнала Love.
Брэд Питт снялся в сексуальной фотосессии
Брэд Питт снялся в сексуальной фотосессии
GettyImages.com

Актер Брэд Питт, которого считают одним из главным секс-символов Голливуда, снялся для юбилейного номера издания Love Magazine.

На обложке журнала 54-летний актер выглядит вдвое моложе. Автором горячего фото стал Стивен Кляйн.

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К слову, кроме актера, для обложек юбилейного номера, посвященного десятилетию Love Magazine, снялись Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл, Ума Турман, Адвоа Абоа, Ариэль Николсон и Талеа Лишецки.

Напомним, 68-летний Ричард Гир во второй раз станет отцом.

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Теги: Брэд Питт, новости, шоу-биз, фото
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  08.08.2018, 15:52
Оценка:  0
pусский
Старый педик и подкаблучник!
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