Помолодел в два раза: Брэд Питт снялся в сексуальной фотосессии

Голливудский актер Брэд Питт украсил обложку глянцевого журнала Love.

Актер Брэд Питт, которого считают одним из главным секс-символов Голливуда, снялся для юбилейного номера издания Love Magazine.

На обложке журнала 54-летний актер выглядит вдвое моложе. Автором горячего фото стал Стивен Кляйн.

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К слову, кроме актера, для обложек юбилейного номера, посвященного десятилетию Love Magazine, снялись Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл, Ума Турман, Адвоа Абоа, Ариэль Николсон и Талеа Лишецки.

Напомним, 68-летний Ричард Гир во второй раз станет отцом.